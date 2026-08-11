Oscar Magrini na nova temporada de 'A Fazenda'? Ator se manifesta

Oscar Magrini não estará no elenco de “A Fazenda 18”, segundo a assessoria do ator.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Aos 64 anos, o artista teve seu nome associado à próxima temporada do reality da Record após informações de que estaria em negociações para integrar o confinamento, mas seus representantes negaram que ele tenha acertado participação no programa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A equipe do veterano afirmou que Magrini continua concentrado em seus compromissos profissionais e que a agenda dele permanece voltada para trabalhos no cinema e no teatro.
Entre os projetos recentes está “45 Dias”, dirigido por Walter Neto, cujas filmagens foram concluídas pelo ator.
Outro trabalho finalizado por Magrini foi “Saidinha de Natal”, produção de Danilo Gentili que tem estreia prevista para o fim do ano na rede Cinemark e, posteriormente, na Netflix.
Apesar da negativa oficial, o nome do ator chegou a ser considerado pela produção de “A Fazenda 18”.
Segundo fontes ligadas ao programa ouvidas pelo Portal LeoDias, Magrini esteve entre os artistas avaliados para a nova temporada, comandada por Adriane Galisteu. A negociação, porém, não teria avançado até a assinatura de um contrato.
A movimentação em torno do elenco costuma permanecer sob sigilo antes da estreia do reality. Artistas sondados geralmente evitam confirmar ou comentar possíveis convites enquanto as tratativas estão em andamento, justamente porque mudanças podem ocorrer até a definição dos participantes.
Dessa forma, embora tenha aparecido entre os nomes discutidos nos bastidores da próxima edição, Oscar Magrini não faz parte, até o momento, do elenco confirmado de “A Fazenda 18”.
Saiba Mais
- Mariana Morais Muito além do glamour: como a inteligência artificial decide o futuro das maiores corporações
- Mariana Morais Influenciador 'galã' é preso e delito cometido vem à tona; veja
- Mariana Morais Jon Cypher, astro de 'Cinderela' e 'Chumbo Grosso', morre aos 94 anos
- Mariana Morais Três policiais militares são presos após emprestarem viatura a Carlinhos Maia
- Mariana Morais Dudu Nobre emociona ao falar sobre a morte da mãe e anuncia novidade
- Mariana Morais Gusttavo Lima é condenado pela Justiça e deverá pagar fortuna a fã