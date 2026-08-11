Oscar Magrini na nova temporada de 'A Fazenda'? Ator se manifesta - (crédito: Reprodução/Instagram)

Oscar Magrini não estará no elenco de “A Fazenda 18”, segundo a assessoria do ator.

Aos 64 anos, o artista teve seu nome associado à próxima temporada do reality da Record após informações de que estaria em negociações para integrar o confinamento, mas seus representantes negaram que ele tenha acertado participação no programa.

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A equipe do veterano afirmou que Magrini continua concentrado em seus compromissos profissionais e que a agenda dele permanece voltada para trabalhos no cinema e no teatro.

Entre os projetos recentes está “45 Dias”, dirigido por Walter Neto, cujas filmagens foram concluídas pelo ator.

Outro trabalho finalizado por Magrini foi “Saidinha de Natal”, produção de Danilo Gentili que tem estreia prevista para o fim do ano na rede Cinemark e, posteriormente, na Netflix.

Apesar da negativa oficial, o nome do ator chegou a ser considerado pela produção de “A Fazenda 18”.

Segundo fontes ligadas ao programa ouvidas pelo Portal LeoDias, Magrini esteve entre os artistas avaliados para a nova temporada, comandada por Adriane Galisteu. A negociação, porém, não teria avançado até a assinatura de um contrato.

A movimentação em torno do elenco costuma permanecer sob sigilo antes da estreia do reality. Artistas sondados geralmente evitam confirmar ou comentar possíveis convites enquanto as tratativas estão em andamento, justamente porque mudanças podem ocorrer até a definição dos participantes.

Dessa forma, embora tenha aparecido entre os nomes discutidos nos bastidores da próxima edição, Oscar Magrini não faz parte, até o momento, do elenco confirmado de “A Fazenda 18”.