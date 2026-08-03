Zé Felipe debocha da aparência de Virginia em encontro: 'Tava na guerra?' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mesmo após o fim do casamento, Zé Felipe e Virginia Fonseca voltaram a aparecer juntos nesta segunda-feira (3) enquanto acompanhavam a recuperação de Maria Alice e Maria Flor.

As duas crianças permanecem internadas após passarem por uma cirurgia de amígdala e adenoide realizada no domingo (2).

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O clima no hospital, no entanto, teve espaço para descontração. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, o cantor registrou parte da rotina ao lado das filhas e aproveitou para brincar com Virginia, arrancando risadas da influenciadora.

Antes da brincadeira, Zé mostrou uma das meninas recebendo medicação intravenosa em um dos quartos da unidade hospitalar.

Em seguida, direcionou a câmera para a ex-esposa, que aparecia se alongando enquanto acompanhava as filhas.

Ao notar o momento, o filho de Leonardo fez uma piada sobre a aparência de Virginia, que estava aparentemente sem maquiagem e sem se preocupar com a produção naquele momento.

"Nossa, mamãe do céu, que que é isso?! Tava dormindo ou tava na guerra?", brincou, arrancando risos da loira.

Desde o anúncio da separação, em maio de 2025, os dois têm mantido a convivência em situações relacionadas aos filhos.

Durante a internação das meninas, Zé Felipe chegou a compartilhar uma publicação feita por Virginia para tranquilizar os seguidores, informando que a cirurgia havia transcorrido bem.

A influenciadora também avisou que ficará temporariamente afastada do Instagram. Segundo ela, a prioridade neste momento é acompanhar de perto a recuperação de Maria Alice e Maria Flor até que as duas recebam alta hospitalar.