Zé Felipe debocha da aparência de Virginia em encontro: 'Tava na guerra?'

Mesmo após o fim do casamento, Zé Felipe e Virginia Fonseca voltaram a aparecer juntos nesta segunda-feira (3) enquanto acompanhavam a recuperação de Maria Alice e Maria Flor.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
As duas crianças permanecem internadas após passarem por uma cirurgia de amígdala e adenoide realizada no domingo (2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O clima no hospital, no entanto, teve espaço para descontração. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, o cantor registrou parte da rotina ao lado das filhas e aproveitou para brincar com Virginia, arrancando risadas da influenciadora.
Antes da brincadeira, Zé mostrou uma das meninas recebendo medicação intravenosa em um dos quartos da unidade hospitalar.
Em seguida, direcionou a câmera para a ex-esposa, que aparecia se alongando enquanto acompanhava as filhas.
Ao notar o momento, o filho de Leonardo fez uma piada sobre a aparência de Virginia, que estava aparentemente sem maquiagem e sem se preocupar com a produção naquele momento.
"Nossa, mamãe do céu, que que é isso?! Tava dormindo ou tava na guerra?", brincou, arrancando risos da loira.
Desde o anúncio da separação, em maio de 2025, os dois têm mantido a convivência em situações relacionadas aos filhos.
Durante a internação das meninas, Zé Felipe chegou a compartilhar uma publicação feita por Virginia para tranquilizar os seguidores, informando que a cirurgia havia transcorrido bem.
A influenciadora também avisou que ficará temporariamente afastada do Instagram. Segundo ela, a prioridade neste momento é acompanhar de perto a recuperação de Maria Alice e Maria Flor até que as duas recebam alta hospitalar.
Saiba Mais
- Mariana Morais Cleo Pires desabafa sobre relação com Fábio Jr. e chama padrasto de 'pai'
- Mariana Morais Vini Jr. publica foto deitado com Virginia e momento íntimo viraliza
- Mariana Morais Marido de Gretchen passa por lipoaspiração e resultado impressiona
- Mariana Morais Valentina Couto, de 14 anos, integra o elenco de nova série da Netflix
- Mariana Morais Rafael Cardoso faz desabafo comovente após deixar clínica de reabilitação
- Mariana Morais Ariana Grande preocupa fãs com novo peso e toma atitude após falatório