Alessandra Ambrósio está noiva; saiba quem é o futuro marido da modelo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Alessandra Ambrosio revelou uma novidade na vida pessoal nesta terça-feira (11): a modelo brasileira está noiva do australiano Buck Palmer e se prepara para subir ao altar.

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O pedido aconteceu em uma praia na Indonésia, onde o casal posou diante de um coração formado por pétalas vermelhas.

A confirmação veio pelas redes sociais, acompanhada de imagens do momento especial. Na legenda, Alessandra declarou seu desejo de permanecer ao lado do companheiro em todas as fases da vida.

“Eu escolheria você nesta vida e em todas as outras. Que seja para sempre, meu amor”, escreveu a famosa.

O romance entre Alessandra e Palmer começou em 2024. Desde então, os dois passaram a dividir com os seguidores registros de viagens e experiências vividas juntos por meio de uma conta compartilhada no Instagram.

Buck Palmer, de 44 anos, também teve uma passagem pelo universo da moda. O australiano chegou a trabalhar como modelo, mas deixou as passarelas depois de se sentir desmotivado com sua experiência na indústria do entretenimento.

A mudança de carreira o levou à joalheria. Palmer passou a atuar como designer de peças e criou uma própria marca de acessórios, além de desenvolver trabalhos voltados à joalheria masculina.

O australiano também se dedica à criação de fragrâncias e à produção artesanal de chapéus.

Antes de iniciar a relação com Alessandra, Palmer foi casado com a modelo Ashley Hart. Os dois ficaram noivos em 2014, oficializaram a união no ano seguinte e se divorciaram em 2017.

Alessandra, de 45 anos, também teve um relacionamento duradouro antes do atual noivado.

A brasileira encerrou em 2018 uma união de dez anos com o empresário Jamie Mazur, com quem chegou a ficar noiva. Da relação nasceram Anja, atualmente com 17 anos, e Noah, de 14.