João Guilherme se manifesta após ser elegido como 'sem carisma' por jornal

Uma reportagem que avaliou o carisma de algumas celebridades provocou uma reação "sincerona" de João Guilherme.
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O ator apareceu entre os nomes apontados pelo jornal como personalidades que não teriam o atributo, ao lado de João Lucas, Bianca Bin, Duda Santos, Jade Picon e Fiuk.
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O filho do cantor Leonardo se deparou com uma publicação nas redes sociais que repercutia a lista e decidiu comentar.
Em tom irônico, João Guilherme afirmou que a situação teria consequências para a relação dele com o veículo responsável pela matéria.
“Adorei a matéria, é bom que agora nunca mais vou precisar falar com vocês. Obrigado, obrigado, obrigado”, escreveu João Guilherme.
A declaração rapidamente chamou a atenção dos admiradores do ator. Nos comentários, seguidores demonstraram apoio e aproveitaram o espaço para contestar a avaliação feita pela publicação.
“Perfeito, eles inventam coisas sem pé nem cabeça pra ferir as pessoas, gente que tem o que fazer, gente à toa”, comentou um perfil em defesa de João Guilherme.
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