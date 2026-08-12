Virginia se manifesta após ser detonada por usar jatinho para ir à academia - (crédito: Reprodução/Instagram)

A rotina de Virginia Fonseca, de 27 anos, entre São Paulo (SP) e Goiânia (GO) voltou a repercutir nas redes sociais.

Depois de realizar dois voos de jatinho particular para treinar na própria academia, a WeGym, a influenciadora afirmou que gostaria de repetir a experiência nesta manhã, mas precisou permanecer em São Paulo por causa de outros compromissos.

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Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, Virginia deixou claro que gostou da experiência de treinar na unidade em Goiânia e lamentou não poder embarcar novamente.

"Bom dia! Já estou aqui de pé, eu queria mesmo era aquele story entrando no avião pra ir pra Goiânia, treinar na WeGym, porque lá é diferente, treinar lá é diferente. Hoje não será possível, porque tenho outros compromissos", contou Virginia nos stories do Instagram.

A declaração ocorreu após uma sequência de deslocamentos entre as duas capitais.

Na segunda-feira (10), a influenciadora saiu de São Paulo em um jatinho particular, foi até Goiânia para participar de um treino na WeGym e voltou para a capital paulista após a atividade.

Antes de deixar a cidade, ela avisou que retornaria no dia seguinte. "Amanhã eu volto", disse ao mostrar registros da viagem.

Na terça-feira (11), Virginia novamente embarcou rumo a Goiânia, participou das atividades na academia e, posteriormente, retornou a São Paulo. Com isso, a influenciadora fez dois bate-voltas consecutivos entre os estados para treinar no estabelecimento do qual é sócia.

Os deslocamentos chamaram atenção principalmente porque os voos foram realizados especificamente para que Virginia pudesse frequentar a academia em Goiânia.

A frequência das viagens de aeronave particular provocou críticas de internautas, que questionaram os impactos ambientais associados ao uso de jatinhos.

"E eu tenho que tomar banhos mais curtos e economizar energia pra salvar o mundo pra Virginia brincar com o jatinho dela", escreveu uma pessoa.

Outro usuário criticou diretamente a escolha da influenciadora: "O mundo se acabando em poluição e a Virginia viajando de jatinho particular só pra treinar em outra academia".

A comparação com hábitos sustentáveis também apareceu entre as reações. "A gente usando canudo de papel molhado pra salvar o planeta e a Virginia queimando querosene de jatinho pra fazer esteira", ironizou um perfil.

Outro internauta questionou a diferença entre as recomendações ambientais direcionadas à população e o comportamento da influenciadora: "E tentam falar que é você que está destruindo o mundo escovando os dentes de torneira aberta", escreveu.