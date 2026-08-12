Roberto Cabrini vai trocar a Record pela Globo? Emissora se manifesta

A TV Globo negou que esteja negociando a contratação de Roberto Cabrini, jornalista que atualmente comanda o "Domingo Espetacular", da Record.
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A emissora se pronunciou sobre o assunto nesta terça-feira (11), após informações sobre uma possível investida no profissional circularem na imprensa.
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A Comunicação da Globo, em nota enviada à colunista Fábia Oliveira, descartou a possibilidade de estar sondando Cabrini para integrar a equipe da emissora.
“A informação não procede”, afirmou a Comunicação da emissora em comunicado.
A notícia sobre um suposto interesse da Globo no jornalista ganhou espaço na imprensa recentemente.
De acordo com as informações divulgadas, uma pesquisa encomendada recentemente pela emissora para medir a percepção do público sobre a credibilidade de jornalistas e artistas teria colocado Cabrini em evidência.
O desempenho do jornalista diante da audiência e sua relação com o mercado publicitário também teriam sido considerados fatores capazes de despertar o interesse da empresa.
A suposta estratégia envolveria a participação de Cabrini em um novo projeto dedicado a grandes reportagens na "GloboNews".
Outra possibilidade ventilada seria a criação de um espaço para o jornalista dentro do "Fantástico". A Globo, por sua vez, negou os rumores.
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