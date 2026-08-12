Roberto Cabrini vai trocar a Record pela Globo? Emissora se manifesta - (crédito: Reprodução/Record)

A TV Globo negou que esteja negociando a contratação de Roberto Cabrini, jornalista que atualmente comanda o "Domingo Espetacular", da Record.

A emissora se pronunciou sobre o assunto nesta terça-feira (11), após informações sobre uma possível investida no profissional circularem na imprensa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Comunicação da Globo, em nota enviada à colunista Fábia Oliveira, descartou a possibilidade de estar sondando Cabrini para integrar a equipe da emissora.

“A informação não procede”, afirmou a Comunicação da emissora em comunicado.

A notícia sobre um suposto interesse da Globo no jornalista ganhou espaço na imprensa recentemente.

De acordo com as informações divulgadas, uma pesquisa encomendada recentemente pela emissora para medir a percepção do público sobre a credibilidade de jornalistas e artistas teria colocado Cabrini em evidência.

O desempenho do jornalista diante da audiência e sua relação com o mercado publicitário também teriam sido considerados fatores capazes de despertar o interesse da empresa.

A suposta estratégia envolveria a participação de Cabrini em um novo projeto dedicado a grandes reportagens na "GloboNews".

Outra possibilidade ventilada seria a criação de um espaço para o jornalista dentro do "Fantástico". A Globo, por sua vez, negou os rumores.



