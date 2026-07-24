Após 40 sessões, narrador da TV Globo encerra tratamento contra câncer e celebra - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Após concluir o tratamento contra um câncer de cabeça e pescoço, o narrador da TV Globo Luis Roberto usou as redes sociais para dividir a notícia com o público e reforçar a importância do diagnóstico precoce da doença.

O comunicador havia revelado, em abril deste ano, que enfrentava o problema de saúde.

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Em um vídeo publicado no Instagram, ele contou que encerrou o ciclo de tratamento, que incluiu 33 sessões de radioterapia e outras 7 de quimioterapia.

Ao aproveitar o mês de conscientização sobre a enfermidade, o narrador também fez um alerta aos seguidores sobre os principais sintomas e a necessidade de buscar atendimento médico diante de sinais suspeitos.

"Terminei há pouco um tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Foram 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia. Você sabia que julho é um mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço?", iniciou.

Na sequência, Luis Roberto explicou quais regiões do corpo podem ser afetadas pela doença e destacou sintomas que exigem investigação especializada.

"Esse tipo de câncer pode atingir a boca, a garganta, a laringe, a tireoide e outras regiões da cabeça e do pescoço.

Feridas na boca que não cicatrizam, caroço no pescoço, que foi o meu caso, inclusive, rouquidão persistente, dor de garganta que não melhora ou dificuldade para engolir são sinais de alerta e devem ser investigados por um cirurgião de cabeça e pescoço.

Convido você a compartilhar essa mensagem. Informação salva vidas", completou o narrador.