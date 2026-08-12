Quem era a influencer que tirou a própria vida ao vivo nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)

A família da influenciadora japonesa Mina Chan confirmou a morte da jovem, aos 25 anos.

Conhecida principalmente por seu conteúdo nas redes sociais e pela admiração pelo grupo de K-pop ENHYPEN, ela tinha uma grande audiência no TikTok e no Instagram.

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O anúncio foi feito pelos familiares em uma publicação no Instagram. Segundo a família, Mina foi levada "para casa" dois dias antes da data em que completaria 26 anos.

A criadora de conteúdo acumulava mais de 300 mil seguidores no TikTok, plataforma na qual o perfil foi posteriormente excluído, e cerca de 150 mil no Instagram.

Nas redes, ela compartilhava publicações sobre estilo de vida, moda e beleza. Informações que constavam em seus perfis indicavam que ela morava na Coreia do Sul.

A morte também foi noticiada por veículos sul-coreanos. Segundo The Korea Herald e The Chosun Daily, a Delegacia de Polícia de Yongsan informou que uma mulher japonesa na faixa dos 20 anos morreu por suicídio em sua residência, em Seul.

As autoridades encontraram a mulher sem vida por volta das 5h33. Ainda de acordo com os veículos, a polícia mantém a investigação sobre o caso.

A irmã de Mina também lamentou publicamente a perda. Em uma publicação compartilhada nos Stories do Instagram, ela destacou as características da influenciadora e a forma como tratava as pessoas próximas.

“Minha querida irmã mais velha, que sempre foi gentil e carinhosa com todos que conhecia, faleceu”, escreveu a irmã de Chan, de acordo com as capturas de tela que circularam nas redes sociais. “Que ela descanse em paz.”

A família também afirmou que Mina estava "profundamente magoada" por causa dos "comentários críticos" recebidos nas redes sociais. Na mesma publicação, os familiares fizeram um alerta sobre o impacto que manifestações feitas na internet podem provocar em outras pessoas.

“Espero que mais pessoas reflitam sobre como tudo o que publicam: palavras, fotos, vídeos, etc, é percebido pelos outros”, continuou a publicação.