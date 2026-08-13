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Mãe de Virginia se manifesta após influencer deixar posto da Grande Rio

Margareth Serrão demonstrou apoio público à filha nas redes sociais; veja

Mãe de Virginia se manifesta após influencer deixar posto da Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)
Mãe de Virginia se manifesta após influencer deixar posto da Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

A decisão de Virginia Fonseca de deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio recebeu o apoio da mãe, Margareth Serrão.

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Na noite da última quarta-feira (12), a influenciadora reagiu ao anúncio feito pela filha e deixou uma mensagem nas redes sociais.

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Virginia comunicou o afastamento por meio de uma carta aberta publicada na internet. No texto, explicou que pretende dedicar mais tempo aos filhos e reorganizar a rotina, já que os compromissos relacionados à escola de samba tornavam ainda mais difícil conciliar a maternidade com as demais responsabilidades.

A influenciadora havia desfilado pela Grande Rio apenas no Carnaval deste ano e enfrentou críticas durante sua passagem pelo posto.

Ao anunciar a saída, ela afirmou que vive um momento de mudanças e que deseja priorizar a família e os negócios.

Margareth reconheceu que a escolha não foi simples, mas considerou que o afastamento era necessário para a nova fase vivida pela filha. Nos comentários da publicação, a matriarca escreveu:

"Tem momentos que temos que tomar decisões difíceis, e esta certeza que foi difícil p vc, mas necessária. Parabéns a vc e toda Grande Rio".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 13/08/2026 09:18
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