Mãe de Virginia se manifesta após influencer deixar posto da Grande Rio

A decisão de Virginia Fonseca de deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio recebeu o apoio da mãe, Margareth Serrão.
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Na noite da última quarta-feira (12), a influenciadora reagiu ao anúncio feito pela filha e deixou uma mensagem nas redes sociais.
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Virginia comunicou o afastamento por meio de uma carta aberta publicada na internet. No texto, explicou que pretende dedicar mais tempo aos filhos e reorganizar a rotina, já que os compromissos relacionados à escola de samba tornavam ainda mais difícil conciliar a maternidade com as demais responsabilidades.
A influenciadora havia desfilado pela Grande Rio apenas no Carnaval deste ano e enfrentou críticas durante sua passagem pelo posto.
Ao anunciar a saída, ela afirmou que vive um momento de mudanças e que deseja priorizar a família e os negócios.
Margareth reconheceu que a escolha não foi simples, mas considerou que o afastamento era necessário para a nova fase vivida pela filha. Nos comentários da publicação, a matriarca escreveu:
"Tem momentos que temos que tomar decisões difíceis, e esta certeza que foi difícil p vc, mas necessária. Parabéns a vc e toda Grande Rio".
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