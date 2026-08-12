Atriz famosa expõe diagnóstico de câncer sem cura: 'espalhou para os ossos'

A atriz britânica Lucy Davis, conhecida por viver Dawn Tinsley na versão britânica de "The Office", revelou nesta terça-feira (11) que enfrenta um câncer de mama em estágio 4.

A doença se espalhou para os ossos, atingindo especificamente a coluna, o quadril direito e as costelas.

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A artista decidiu tornar o diagnóstico público por meio de uma publicação no Instagram. Segundo Lucy, ela recebeu a confirmação da doença há cerca de um ano e meio, mas preferiu manter a informação em âmbito pessoal até agora.

“Olá, amigos :). Queria compartilhar algo com vocês que guardei para mim por um tempo, mas que por vários motivos gostaria de compartilhar agora. Há um ano e meio, fui diagnosticada com câncer de mama em estágio 4, que metastatizou para os meus ossos. Especificamente, para a coluna, quadril direito e costelas“, começou.

Lucy explicou que os médicos consideram o câncer incurável e que o estágio da doença impede que ela seja submetida à quimioterapia. Ao recordar os primeiros sinais, a atriz contou que percebeu uma pequena alteração endurecida na região, mas não considerou que pudesse ser algo grave.

“O câncer é incurável e já é tarde demais para quimioterapia. O nódulo inicial que senti não era bem um ‘nódulo’, mas sim uma espécie de caroço duro. Bem pequeno. Quase não me preocupei em ir ao médico. Então, acho que o que estou dizendo é: não ignorem nada, façam exames para tudo :)”, afirmou, antes de completar:

A atriz também revelou que convive atualmente com dores que afetam sua mobilidade. Permanecer em pé ou caminhar durante períodos prolongados pode ser difícil e, em algumas ocasiões, ela precisa utilizar uma cadeira de rodas.

“Como alguns de vocês sabem, a dor pode ser algo realmente extraordinário. Ficar em pé e andar por muito tempo pode ser difícil, e às vezes preciso usar cadeira de rodas (então, se você me vir andando por aí em uma, fique à vontade para me dar um empurrão!)”, pediu.

Mesmo diante do avanço da doença, Lucy afirmou que tem buscado preservar o bom humor e aproveitar a vida da melhor maneira possível. Ela contou que pediu às pessoas próximas que continuassem fazendo brincadeiras com ela e evitassem tratá-la de maneira diferente por causa do diagnóstico.

“O que tem sido mais importante para mim é o humor. Pedi aos meus amigos e familiares que zombassem de mim o máximo possível (e eles são ótimos nisso), e, principalmente, que não me tratassem como uma pessoa doente”, comentou.

Em outro trecho da publicação, a artista explicou que ser tratada constantemente como alguém doente pode tornar a situação ainda mais difícil. Lucy também afirmou não sentir medo do que está por vir e disse estar em paz com a própria condição.

“Não há nada que faça você se sentir pior do que ser tratado como se estivesse doente. Não tenho medo do que vier pela frente. Estou em paz com isso. Verei minha Gracie mais cedo do que o esperado e, para mim, deixar meu corpo físico significa apenas voltar para casa”, disse.

Apesar do diagnóstico, Lucy afirmou que procura enxergar aprendizados na experiência. Para ela, manter uma perspectiva positiva e encontrar significado mesmo em situações dolorosas tem sido uma forma de lidar com o momento atual.

“No momento, estou tentando viver o que me resta da vida da maneira mais divertida possível. Sempre gosto de encontrar lições em tudo de negativo que acontece. E o câncer não me decepcionou nesse aspecto; aprendi muito com ele e sou grata por isso”, declarou.



