Virginia deixa posto de rainha de bateria da Grande Rio e real motivo vem à tona

Virginia Fonseca anunciou nesta quarta-feira (12) que não continuará como rainha de bateria da Grande Rio.
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A influenciadora comunicou a decisão por meio das redes sociais e explicou que a escolha está relacionada a uma nova fase de vida, na qual pretende priorizar a família, os negócios e momentos mais tranquilos.
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Em um texto publicado no Instagram, Virginia afirmou que passou a refletir sobre a maneira como vinha conduzindo a rotina e percebeu que sua vida atualmente exige uma presença maior em diferentes áreas.
Após conversar com a família, ela decidiu se afastar do posto que ocupava na escola de samba.
"Estes últimos meses me fizeram repensar e refletir sobre muitas coisas. Uma delas, foi ter me permitido viver de uma maneira mais tranquila, leve, aproveitando cada momento e entendendo que minha vida realmente mudou.
Hoje tudo demanda muito mais da minha presença. No meio desse processo, eu e a minha família conversamos e decidimos que chegou o momento de viver um tempo de qualidade.
Os donos do meu tempo serão: meus filhos, minhas empresas e todas as pessoas que hoje arrancam o meu melhor sorriso. A vida é isso! Continuarei compartilhando minha rotina, , de uma maneira equilibrada", escreveu a famosa.
Ao falar sobre a despedida, a influenciadora admitiu que deixar a função não foi uma decisão fácil.
Virginia destacou a relação construída com a Grande Rio e afirmou ter se sentido acolhida durante o período em que esteve à frente da bateria.
"Venho com o coração apertado e cheio de verdade, me despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio", declarou.
Virginia também recordou a experiência vivida na escola de samba e ressaltou os diferentes momentos enfrentados ao longo da trajetória como rainha.
"Ali, me senti em casa, amada, protegida e, acima de tudo feliz. Entre vaias e aplausos, a gente caminhou junto, de mãos dadas e com muita coragem dos dois lados. Reconheço também o peso disso", continuou.
A decisão, portanto, está ligada principalmente ao desejo de dedicar mais tempo aos filhos e às empresas.
A influenciadora afirmou que pretende continuar mostrando sua rotina aos seguidores, mas de maneira mais equilibrada.
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