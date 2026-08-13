Caçador de tornados prepara viagem ao Brasil e anuncia dias de devastação

O meteorologista norte-americano Reed Timmer, conhecido mundialmente por acompanhar tempestades severas de perto, anunciou que pretende trazer a equipe Team Dominator ao Sul de Santa Catarina.
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O grupo prepara uma expedição para monitorar possíveis fenômenos extremos, incluindo a formação de tornados.
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A decisão de olhar para a região ocorreu após a repercussão de um tornado registrado em Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná.
Nas redes sociais, Timmer relacionou o cenário à atuação do fenômeno El Niño e afirmou que ele pode favorecer um período de maior atividade na chamada “Alameda dos Tornados” da América do Sul.
Uma das declarações que mais chamou atenção foi a avaliação de que poderia haver um tornado de intensidade F5 por dia entre o fim do inverno e o começo da primavera.
A afirmação, porém, não deve ser interpretada como uma previsão meteorológica oficial. Trata-se de uma avaliação pessoal do especialista e não significa que tornados F5 necessariamente ocorrerão diariamente no Sul do Brasil.
O nível F5 faz parte da antiga Escala Fujita, sistema desenvolvido para classificar a intensidade dos tornados com base nos danos provocados.
Na escala original, essa é a categoria máxima e corresponde aos fenômenos mais violentos.
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