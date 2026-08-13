Vini Jr. se pronuncia após Virginia deixar posto de Rainha da Grande Rio

O apoio de Vini Jr. não demorou a aparecer após Virginia Fonseca anunciar sua saída do posto de rainha de bateria da Grande Rio.
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O jogador do Real Madrid e namorado da influenciadora deixou uma mensagem na publicação em que ela explicou os motivos que a levaram a tomar a decisão.
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Virginia ocupou o posto por apenas um Carnaval, tendo desfilado pela escola neste ano em meio a críticas.
Ao comunicar o afastamento, a empresária explicou que pretende reorganizar a rotina para conseguir dedicar mais tempo aos filhos, aos negócios e às pessoas próximas.
A influenciadora reconheceu que conciliar os compromissos profissionais e a maternidade com a agenda de ensaios e eventos da Grande Rio vinha sendo um desafio.
No texto publicado nas redes sociais, ela afirmou que busca encontrar um equilíbrio para essa nova fase.
"Os donos do meu tempo serão: meus filhos, minhas empresas e todas as pessoas que hoje arrancam o meu melhor sorriso. A vida é isso! Continuarei compartilhando minha rotina, , de uma maneira equilibrada. Aliás, tenho buscado todos os dias o meu ponto de equilíbrio. Não sei fazer nada pela metade!", escreveu.
Na caixa de comentários, Vini Jr. fez questão de demonstrar que está ao lado da namorada.
O atacante, que retomou recentemente o relacionamento com Virginia após algumas polêmicas, resumiu o apoio em poucas palavras. "Sempre a número 1", comentou o jogador.
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