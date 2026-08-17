Hayden Panettiere: detalhes macabros vividos pela atriz antes de morrer

Antes de morrer, Hayden Panettiere lutou contra vício em drogas e álcool - (crédito: Reprodução/Instagram)

Cinco dias antes de completar 37 anos, Hayden Panettiere fez uma viagem ao lado de Brian Hickerson, com quem manteve um relacionamento marcado por idas e vindas.

A atriz, conhecida por trabalhos como "Heroes", "Nashville", "Duelo de Titãs" e "Pânico 4", morreu aos 36 anos, e a notícia do falecimento foi divulgada por familiares e representantes no domingo (16).

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Segundo informações publicadas pelo TMZ, Hayden embarcou no sábado com destino ao Sul, após sair de Los Angeles. No dia seguinte, sua morte foi comunicada.

A relação entre a atriz e Hickerson foi marcada por episódios de violência registrados entre 2018 e 2022.

Em 2019, o então namorado foi preso por violência doméstica e recebeu uma ordem que o proibia de se aproximar de Hayden. Posteriormente, as acusações foram retiradas.

No ano seguinte, Brian voltou a ser detido por outro episódio de violência envolvendo a atriz. Ele permaneceu preso por mais de um mês e, posteriormente, foi condenado a quatro anos de liberdade condicional, além de receber a determinação de pagar uma multa de US$ 500.

Os episódios envolvendo o casal também foram abordados por Hayden em sua autobiografia, "This Is Me".

Em um dos relatos, a atriz descreveu uma situação na qual Brian teria ordenado que ela corresse e lhe dado 10 segundos de "vantagem" antes de arremessar contra ela o celular que segurava.

Hickerson chegou a pedir que esse episódio não fosse incluído no livro. Hayden, entretanto, decidiu manter o relato na publicação.

Ao falar sobre o relacionamento em entrevista à revista Us Weekly, a atriz classificou a experiência de revisitar aquela fase como "brutal, traumática e emocionante".

Segundo ela, a dinâmica tóxica do casal afetou profundamente sua saúde emocional e também surpreendeu pessoas próximas.

Após a morte da atriz, a polícia iniciou uma investigação. Entre as possibilidades consideradas pelas autoridades está a hipótese de suicídio.

Os investigadores também avaliam a possibilidade de que uma eventual morte criminosa tenha sido apresentada ou encoberta para parecer um suicídio.