Hayden Panettiere: detalhes macabros vividos pela atriz antes de morrer

Cinco dias antes de completar 37 anos, Hayden Panettiere fez uma viagem ao lado de Brian Hickerson, com quem manteve um relacionamento marcado por idas e vindas.
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A atriz, conhecida por trabalhos como "Heroes", "Nashville", "Duelo de Titãs" e "Pânico 4", morreu aos 36 anos, e a notícia do falecimento foi divulgada por familiares e representantes no domingo (16).
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Segundo informações publicadas pelo TMZ, Hayden embarcou no sábado com destino ao Sul, após sair de Los Angeles. No dia seguinte, sua morte foi comunicada.
A relação entre a atriz e Hickerson foi marcada por episódios de violência registrados entre 2018 e 2022.
Em 2019, o então namorado foi preso por violência doméstica e recebeu uma ordem que o proibia de se aproximar de Hayden. Posteriormente, as acusações foram retiradas.
No ano seguinte, Brian voltou a ser detido por outro episódio de violência envolvendo a atriz. Ele permaneceu preso por mais de um mês e, posteriormente, foi condenado a quatro anos de liberdade condicional, além de receber a determinação de pagar uma multa de US$ 500.
Os episódios envolvendo o casal também foram abordados por Hayden em sua autobiografia, "This Is Me".
Em um dos relatos, a atriz descreveu uma situação na qual Brian teria ordenado que ela corresse e lhe dado 10 segundos de "vantagem" antes de arremessar contra ela o celular que segurava.
Hickerson chegou a pedir que esse episódio não fosse incluído no livro. Hayden, entretanto, decidiu manter o relato na publicação.
Ao falar sobre o relacionamento em entrevista à revista Us Weekly, a atriz classificou a experiência de revisitar aquela fase como "brutal, traumática e emocionante".
Segundo ela, a dinâmica tóxica do casal afetou profundamente sua saúde emocional e também surpreendeu pessoas próximas.
Após a morte da atriz, a polícia iniciou uma investigação. Entre as possibilidades consideradas pelas autoridades está a hipótese de suicídio.
Os investigadores também avaliam a possibilidade de que uma eventual morte criminosa tenha sido apresentada ou encoberta para parecer um suicídio.
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