Leo Dias é detonado após atacar Virginia: 'O foco dela é r*la' - (crédito: SBT/Instagram)

A repercussão em torno da saída de Virginia Fonseca do posto de rainha de bateria da Grande Rio ganhou um novo capítulo após uma declaração de Leo Dias provocar críticas nas redes sociais.

O comentário foi feito na noite da última quinta-feira (13), durante o "Jornal dos Famosos", da LeoDiasTV.

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Na atração, o apresentador afirmou que a decisão de Virginia estaria relacionada à possibilidade de uma mudança para Madri, na Espanha, para viver com Vini Jr.

De acordo com a versão apresentada por ele, a influenciadora passaria cerca de 15 dias na Europa e outros 15 no Brasil, devido ao acordo de guarda compartilhada dos filhos com Zé Felipe.

Foi justamente ao abordar os motivos que estariam por trás da mudança que Leo Dias utilizou uma expressão que gerou forte reação entre os internautas.

"O foco da Virginia é macho, é r*la", disparou o jornalista antes de chamar uma reportagem sobre o assunto no programa.

O trecho rapidamente circulou pelas redes sociais e fez com que usuários acusassem o apresentador de machismo.

Parte das críticas também questionou a maneira como Virginia foi retratada durante o comentário.

"Eu detesto a trambiqueira, mas um macho se sentir à vontade pra falar isso sobre uma mulher em um programa na tv aberta, é demais pra mim", soltou um perfil nos comentários do Central Reality, no X.

Outros internautas também reprovaram a declaração e lembraram que Leo Dias já havia demonstrado proximidade com Virginia anteriormente.

"Gente, que machismo... Ele defendia tanto ela, azedou o caldo de vez!", disse outro. "Machista, e o pior ainda são as mulheres lá no programa rindo", disse um terceiro.

"Que homem deplorável... só tá queimando a mulher assim pq ela não dá mais atenção pra ele...", pontuou outra pessoa.

"Que desnecessário eu detesto essa mulher por ela ser uma mau caráter. Mas esse comentário dele foi super machista", escreveu outro internauta.



