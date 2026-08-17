Morre aos 36 anos a atriz Hayden Panettiere, de 'Pânico' e 'Heroes' - (crédito: Reprodução/Internet)

Hayden Panettiere morreu aos 36 anos neste domingo (16). A informação foi confirmada pelo representante da atriz à CNN.

O pai dela, Skip Panettiere, também se manifestou por meio de um comunicado enviado à emissora.

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“É com profunda tristeza que compartilhamos a trágica partida da nossa amada Hayden. Ela era uma luz extraordinária e uma força da natureza, que levou amor e alegria imensuráveis a todos que a conheceram, e aos milhões que a acompanharam na tela”, afirmou.

A carreira de Hayden ganhou projeção internacional no fim dos anos 2000, quando ela interpretou Claire Bennet em "Heroes".

Na produção, a personagem era uma líder de torcida que possuía a capacidade de se regenerar. Outro trabalho de grande destaque veio em "Nashville", série na qual viveu a jovem estrela da música country Juliette Barnes.

No cinema, a atriz interpretou Kirby Reed em "Pânico 4", lançado em 2011, e voltou ao papel posteriormente no sexto longa da franquia.

Seu currículo também inclui participações de destaque em "Eu Te Amo, Beth Cooper" e "Duelo de Titãs". Antes disso, Panettiere esteve entre as pessoas mais jovens indicadas ao Grammy por dar voz à Princesa Dot em "Vida de Inseto", de 1998.

Ao longo dos anos, Hayden também tornou públicos episódios delicados de sua vida pessoal. Ela falou sobre a dependência química e, no início deste ano, lançou o livro de memórias "This Is Me: A Reckoning".

Na publicação, revisitou diferentes fases de sua vida, desde o período em que começou a trabalhar como atriz mirim até os problemas relacionados à depressão pós-parto, ao vício, ao processo de recuperação e à violência doméstica.

Em entrevista à revista People, em 2022, a atriz explicou a identificação que sentia com alguns dos assuntos abordados na obra.

“Eu conseguia me identificar muito com aquelas histórias, como o alcoolismo e a depressão pós-parto. Eram temas muito próximos da minha realidade”, disse.

Na mesma conversa, Panettiere contou que chegou a ser hospitalizada por causa de icterícia. Segundo o relato, os médicos chegaram a alertá-la sobre a possibilidade de seu fígado “iria parar de funcionar”.

Hayden deixa uma filha, Kaya, de 11 anos, fruto do relacionamento com o ex-boxeador profissional ucraniano Wladimir Klitschko.

A relação entre mãe e filha também esteve no centro de um dos momentos mais difíceis relatados publicamente pela atriz.

Em 2022, durante uma participação no programa Red Table Talk, Hayden descreveu como “muito dolorosa” a decisão de abrir mão da guarda de Kaya em favor de Klitschko.

A medida foi tomada em 2018, período em que a atriz já havia relatado enfrentar problemas relacionados ao uso de substâncias e afirmou que a questão não estava aberta a “discussão”.

“Foi a coisa mais difícil que eu poderia fazer”, lembrou. “Mas o melhor para minha filha era garantir que ela estivesse bem, cuidar de mim mesma e ter certeza de que eu poderia ser uma boa mãe para ela. E, às vezes, isso significa abrir mão.”

A atriz também enfrentou outra perda familiar recente. Seu irmão, Jansen Panettiere, conhecido por trabalhos como ator de dublagem, morreu em 2023, aos 28 anos.