Simaria retorna à música após 4 anos de pausa e anuncia novo DVD

O reencontro de Simaria com a música já tem data marcada. A cantora anunciou nesta quinta-feira (13) que voltará aos palcos após quatro anos longe da carreira musical, período que começou depois do fim da dupla formada com a irmã, Simone, em 2022.
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A retomada foi anunciada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens, Simaria aparece no palco e confirma a volta aos trabalhos, além de convidar os fãs para participarem de uma gravação especial.
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O novo projeto será gravado no dia 12 de setembro, em São Paulo, durante a gravação do DVD da cantora.
A novidade rapidamente repercutiu e também foi celebrada por outros artistas e personalidades, que deixaram mensagens na publicação.
Ao falar sobre o período em que permaneceu afastada dos palcos, Simaria ressaltou que a interrupção da carreira não significou uma despedida definitiva da música. Para ela, o intervalo foi necessário antes de retomar as atividades.
“A pausa NUNCA foi o fim da minha história. Foi só o tempo que eu precisei para voltar bem! E meu reencontro com a música tem data e lugar para acontecer.”
A publicação recebeu manifestações de carinho de diversos famosos. Manu Bahtidão comemorou o anúncio e demonstrou expectativa pelo retorno da artista. “Esperamos muito por isso!”, escreveu a cantora.
O influenciador Gominho também fez questão de deixar uma mensagem para Simaria nos comentários: “Meu amor meu amor todo”.
Pabllo Vittar foi outra famosa que celebrou a novidade. A cantora reagiu à publicação com emojis de coração, demonstrando apoio à volta de Simaria aos palcos.
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