Quem é o caçador de tornados que pretende registrar fenômeno devastador no Brasil - (crédito: Reprodução/Instagram)

A possibilidade de Reed Timmer percorrer o Sul do Brasil em busca de tempestades severas colocou o meteorologista norte-americano no centro das atenções.

À frente da Team Dominator, ele pretende acompanhar possíveis tornados em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, levando para a região a experiência acumulada em quase três décadas de perseguições meteorológicas nos Estados Unidos.

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A trajetória de Timmer começou ainda na juventude. Nascido em 17 de março de 1980, em Grand Rapids, Michigan, ele desenvolveu interesse pelo clima desde a infância.

O contato direto com tempestades veio durante os estudos na Universidade de Oklahoma, quando começou a perseguir esses fenômenos.

O primeiro tornado registrado pelo meteorologista aconteceu em 4 de outubro de 1998, na cidade de Perry, Oklahoma. A partir dali, Timmer passou a percorrer milhares de quilômetros atrás de tornados, furacões e outros eventos extremos.

Entre os episódios mais marcantes de sua trajetória está o tornado de Bridge Creek–Moore, que ele acompanhou durante uma perseguição em 1999. O fenômeno é considerado um dos tornados mais intensos já registrados nos Estados Unidos.

Fama veio com a televisão

A experiência nas estradas acabou levando Timmer também para a televisão. Em 2006, ele participou do documentário Tornado Glory.

No ano seguinte, tornou-se integrante de Storm Chasers, produção do Discovery Channel que mostrava o trabalho de equipes especializadas em perseguir tempestades.

A exposição fez com que o meteorologista se tornasse uma das figuras mais conhecidas entre os chamados caçadores de tempestades.

A atividade, porém, não se limitou ao acompanhamento dos fenômenos: Timmer também passou a desenvolver tecnologias para permitir aproximações mais seguras.

Foi assim que surgiram os veículos da linha Dominator, projetados para enfrentar condições extremas durante as perseguições. Entre eles está o Dominator 3, um dos modelos mais conhecidos da equipe.

O veículo foi construído especificamente para permitir que os pesquisadores cheguem mais perto de tornados.

Com aproximadamente 5,9 toneladas, conta com uma estrutura reforçada para suportar ventos intensos e possíveis impactos provocados por objetos arremessados pelas tempestades.

Team Dominator pode percorrer o Sul do Brasil

Agora, a experiência acumulada por Timmer poderá ser levada para uma região diferente daquela em que construiu sua carreira.

Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul estão entre os estados que podem fazer parte do roteiro da Team Dominator.

A presença do grupo, entretanto, não representa uma previsão de que tornados necessariamente ocorrerão.

Por isso, mesmo diante da possível chegada da equipe ao Sul do país, a orientação para os moradores permanece a mesma: acompanhar as previsões meteorológicas e os alertas emitidos pelos órgãos oficiais, principalmente durante períodos de instabilidade.