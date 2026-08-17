Antes de morrer, Hayden Panettiere lutou contra vício em drogas e álcool

A morte de Hayden Panettiere, aos 36 anos, foi confirmada pela ABC News e pegou fãs da atriz de surpresa em diferentes partes do mundo. Até o momento, a causa do falecimento não foi revelada.
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Panettiere construiu uma carreira de destaque na televisão e no cinema. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão as séries "Heroes" e "Nashville", além dos filmes "Pânico 4" e "Pânico 6".
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Fora das telas, a artista também tornou públicas experiências pessoais marcadas por dificuldades relacionadas ao vício e à recuperação.
A atriz falou em diversas ocasiões sobre sua relação com o álcool e as drogas. Em 2020, chegou a passar um período em uma clínica de reabilitação, onde iniciou uma nova etapa em busca da sobriedade.
A vida pessoal de Hayden também foi marcada por uma perda familiar. Em 2023, seu irmão mais novo, Jansen Panettiere, morreu aos 28 anos após um problema cardíaco.
Outro capítulo importante dessa trajetória foi registrado no livro de memórias "This Is Me: A Reckoning" ("Esta Sou Eu: Um Acerto de Contas"), lançado pela atriz no início deste ano.
Na obra, ela revisitou a infância diante das câmeras e relatou experiências relacionadas ao vício, ao abuso e ao processo de recuperação.
Hayden deixa uma filha, Kaya, fruto do relacionamento com Wladimir Klitschko, seu ex-parceiro e ex-campeão mundial de boxe na categoria peso-pesado pelo país ucraniano.
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