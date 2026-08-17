Gretchen se revolta e deixa palco após expor falha técnica: 'Não vai ter show' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma apresentação de Gretchen em Vitória, no Espírito Santo, terminou antes do previsto na noite de sábado (15).

A cantora deixou o local diante de uma sequência de problemas técnicos, surpreendendo o público que aguardava pelo início do espetáculo.

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A situação foi registrada em vídeo e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Nas imagens, Gretchen aparece irritada com as falhas e atribui a responsabilidade pelos problemas ao profissional responsável pela parte técnica da apresentação.

Antes de deixar o palco, a artista pediu à DJ que reduzisse o volume da música para conseguir conversar diretamente com os espectadores.

Gretchen então explicou o motivo do atraso e avisou que só continuaria caso os problemas fossem solucionados.

"Boa noite! É o seguinte, tenho que dar uma satisfação pra vocês do que está acontecendo. Era pra eu ter entrado aqui no show há uma hora. O técnico foi trocado de última hora, passamos o som para outro técnico, e estamos tendo problemas como vocês podem perceber", iniciou ela.

Na sequência, a cantora detalhou outras dificuldades enfrentadas pela produção naquela noite.

"Tem problema de som, tem problema de técnico, a DJ tinha ido embora e nós pedimos para ela retornar. Em respeito a vocês, se o técnico resolver, a gente faz o show. Se não, eu estou aqui e não vai ter show. Obrigada gente", finalizou ela.

Logo depois da declaração, Gretchen saiu do palco. A decisão provocou vaias entre as pessoas que estavam no local.

Na manhã de domingo (16), a equipe da cantora publicou um comunicado no Instagram para explicar o episódio e informou que a interrupção ocorreu em razão de uma falha técnica.