Ivete Sagalo e Bruna Marquezine são cotadas para substituir Virginia na Grande Rio

A saída de Virginia Fonseca do posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval de 2027 já movimenta as articulações internas da escola de samba.
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A influenciadora ocupou o cargo durante o desfile de 2026, mas sua despedida abriu espaço para novas possibilidades na agremiação de Duque de Caxias.
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Segundo informações do jornal Extra, o desejo manifestado pela comunidade é pelo retorno de Paolla Oliveira.
A atriz deixou a função em 2025, depois de cinco anos à frente da bateria, e inicialmente a expectativa era de que ela reassumisse o posto apenas em 2028, quando chegaria ao fim o contrato de Virginia.
A possibilidade de antecipar a volta de Paolla, contudo, depende das negociações nos bastidores. Caso a atriz não retorne à Grande Rio, a comunidade espera que a diretoria escolha uma personalidade de grande projeção nacional para ocupar a posição.
Entre os nomes que já despertaram interesse da cúpula da escola está Bruna Marquezine. Nascida em Duque de Caxias, a atriz teria sido considerada para o posto antes mesmo de Virginia fechar contrato com a agremiação.
Diante dos impasses e das recusas, a Grande Rio também teria preparado outras alternativas. Um dos nomes que aparecem entre as possibilidades é o de Ivete Sangalo, considerada uma forte candidata ao posto de rainha de bateria.
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