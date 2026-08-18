Antes de partir, Laura Cardoso revelou como gostaria de morrer - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Laura Cardoso, aos 98 anos, trouxe de volta uma declaração dada pela atriz há mais de uma década.

Em 2014, durante uma participação no programa "Provocações", da TV Cultura, a artista respondeu de maneira bem-humorada quando foi questionada sobre a forma como gostaria de morrer.

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Na ocasião, Laura afirmou que preferia partir durante o sono e rejeitou imediatamente a possibilidade de passar os últimos momentos cercada por aparelhos.

"Dormindo! Sabe aquela coisa, 'ah, morreu dormindo'. É santo! De Deus", disse, reagindo imediatamente quando perguntada sobre estar cercada de aparelhos: "Ah, não!".

A partida

A declaração ganhou novo significado após a confirmação de que a atriz morreu em casa, em São Paulo, na noite de segunda-feira (17), às 23h24.

A informação foi divulgada à Quem por Fernando Faria, bisneto da artista, que também confirmou que a morte ocorreu por causas naturais.

Fernando foi responsável ainda por comunicar o falecimento na página oficial de Laura Cardoso durante a madrugada desta terça-feira (18).