Antes de partir, Laura Cardoso revelou como gostaria de morrer

A morte de Laura Cardoso, aos 98 anos, trouxe de volta uma declaração dada pela atriz há mais de uma década.
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Em 2014, durante uma participação no programa "Provocações", da TV Cultura, a artista respondeu de maneira bem-humorada quando foi questionada sobre a forma como gostaria de morrer.
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Na ocasião, Laura afirmou que preferia partir durante o sono e rejeitou imediatamente a possibilidade de passar os últimos momentos cercada por aparelhos.
"Dormindo! Sabe aquela coisa, 'ah, morreu dormindo'. É santo! De Deus", disse, reagindo imediatamente quando perguntada sobre estar cercada de aparelhos: "Ah, não!".
A partida
A declaração ganhou novo significado após a confirmação de que a atriz morreu em casa, em São Paulo, na noite de segunda-feira (17), às 23h24.
A informação foi divulgada à Quem por Fernando Faria, bisneto da artista, que também confirmou que a morte ocorreu por causas naturais.
Fernando foi responsável ainda por comunicar o falecimento na página oficial de Laura Cardoso durante a madrugada desta terça-feira (18).
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