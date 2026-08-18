Laura Cardoso revelou onde e como gostaria de reencarnar após a morte - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma declaração de Laura Cardoso dada há mais de uma década voltou a ganhar destaque após a morte da atriz, aos 98 anos.

Em 2014, durante participação no programa "Provocações", da TV Cultura, a artista falou sobre dois assuntos pessoais: o lugar onde gostaria de reencarnar e a maneira como imaginava sua própria partida.

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Ao ser questionada sobre uma possível reencarnação, Laura não hesitou ao definir o cenário que gostaria de encontrar caso pudesse voltar à vida: "Num país onde tivesse justiça, igualdade e paz".

Na sequência, o entrevistador quis saber se a atriz teria vontade de transformar o mundo. Laura respondeu de forma breve, mas demonstrou que gostaria de contribuir para uma mudança: "Quero! Se eu pudesse...".

Na mesma conversa, Laura também revelou sua preferência sobre como gostaria de morrer. Com bom humor, ela afirmou que desejava partir durante o sono e deixou claro que não gostaria de permanecer ligada a aparelhos.

"Dormindo! Sabe aquela coisa, 'ah, morreu dormindo'. É santo! De Deus", disse, reagindo imediatamente quando perguntada sobre estar cercada de aparelhos: "Ah, não!".

A atriz morreu na noite de segunda-feira (17), às 23h24. A informação foi confirmada à Quem por Fernando Faria, bisneto de Laura Cardoso.