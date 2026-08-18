Marina Sena falou sobre casamento dias antes do término com Juliano Floss

A separação de Marina Sena e Juliano Floss foi anunciada na madrugada desta terça-feira (18), mas, antes do fim do relacionamento, a cantora chegou a comentar publicamente sobre a possibilidade de se casar com o influenciador.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A declaração aconteceu durante uma abordagem de um fã em um aeroporto. Sorridente, Marina foi questionada sobre o então namorado e preferiu levar o assunto com bom humor, deixando claro que não havia planos de casamento naquele momento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Juliano tá lá em São Paulo", iniciou ela, ao ser questionada sobre o então namorado.
Logo depois, a cantora reagiu à possibilidade de subir ao altar com Juliano e brincou com a diferença de idade entre os dois.
"Fala com o povo para me convidar para o casamento deles. Não tem previsão. O menino tem 22 anos, já querem que eu case [risos]", contou ela, em tom bem-humorado.
Pouco tempo depois, porém, o casal deixou de existir. Juliano confirmou o término por meio dos stories do Instagram e afirmou que decidiu tornar pública a separação em respeito às pessoas que acompanharam a trajetória dos dois.
"Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina", escreveu o ex-BBB.
Marina e Juliano assumiram o namoro em julho de 2024, após meses de especulações. Os rumores sobre um possível romance começaram em abril daquele ano e continuaram até a confirmação pública da relação.
Os dois ficaram juntos por cerca de dois anos antes de anunciarem o fim do relacionamento.
2 dias atrás a marina sena tava assim????? pic.twitter.com/APwXo2dLqH— rha (@sapplch) August 18, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Laura Cardoso revelou onde e como gostaria de reencarnar após a morte
- Mariana Morais Antes de partir, Laura Cardoso revelou como gostaria de morrer
- Mariana Morais Causa da morte de Laura Cardoso é revelada por bisneto
- Mariana Morais Modelo Roberta Graciana transforma pluralidade em assinatura em novo projeto; conheça
- Mariana Morais Suposta causa da morte de Hayden Panettiere é revelada
- Mariana Morais Patixa ameaça esfaquear Andressa Urach em briga por galã no Rancho do Maia