Briga entre Carlinhos Maia e Anderson Neiff acaba em beijo na boca; veja

Depois de trocarem críticas publicamente por causa de uma disputa envolvendo o "passinho do Jamal", Carlinhos Maia e Anderson Neiff colocaram um ponto final na briga.
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Os dois se reencontraram no "Rancho do Maia" na noite de segunda-feira (17) e surpreenderam os participantes ao selarem a reconciliação com um beijo.
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A origem do desentendimento está ligada aos dançarinos Jamal e Arthur Lima e à autoria do famoso movimento.
Carlinhos chegou a intervir na discussão durante o reality online, mas a maneira como conduziu a situação desagradou Neiff.
O influenciador chegou a ameaçar não participar do programa e acusou Carlinhos de desvalorizar Jamal.
Para Neiff, a questão ultrapassava a disputa sobre quem teria criado o passo e envolvia uma discussão maior sobre representatividade.
"Essa briga não é por causa de movimento, é pelas pautas que a gente sempre vem sendo ofuscado", apontou o influenciador.
Depois da troca de acusações, Neiff foi até o "Rancho do Maia", onde teve a oportunidade de conversar pessoalmente com Carlinhos na Casa da Árvore. O encontro acabou colocando fim ao conflito.
A reconciliação foi anunciada por Belle Daltro, que contou aos demais o que havia acontecido entre os dois e brincou com a situação.
"Resolveu, viu, gente? Tá tudo certo já! Acabou a putaria, dois homens velhos já. O daqui com não sei quantos mil filhos, descobriu dois filhos agora. O daqui com 35 anos, quase 40. Não tem mais idade para estar de picuinha na internet com putaria. Se perdoaram e se beijaram na boca!", disparou Belle.
Na sequência, Carlinhos e Neiff deram um selinho, provocando gritos e comemoração entre as pessoas que acompanhavam o momento. O influenciador Álvaro Xaro registrou a cena em vídeo.
A reconciliação encerrou, ao menos por enquanto, a troca de farpas que havia começado nas redes sociais após a polêmica envolvendo Jamal e Arthur Lima.
???? APÓS TODA A CONFUSÃO NA INTERNET, A PAZ REINOU! Carlinhos Maia e Neiff selam a paz, deixam as polêmicas para trás e mostram que a amizade continua firme. pic.twitter.com/9akHrMxHBT— Rotafofoqueiro (@Rotafofoqueiro) August 18, 2026
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