Bella Longuinho é flagrada aos beijos com homem famoso; veja

A primeira festa do "Rancho do Maia" terminou em clima de romance para Bella Longuinho.
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A influenciadora, de 24 anos, foi flagrada aos beijos com o criador de conteúdo Mach Dove, de 21, durante a madrugada desta terça-feira (18).
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O novo affair aconteceu na área externa da festa e chamou a atenção de quem estava no local.
Curiosamente, o encontro entre os dois teve uma espécie de "cupido": o próprio Carlinhos Maia foi quem apresentou Mach Dove à influenciadora.
Ao perceber que os dois já estavam trocando beijos, Carlinhos brincou com a rapidez com que o romance surgiu durante a festa.
"Gente, eles são rápidos, né? É, Mach Dove", comentou Carlinhos Maia ao flagrar o recém-formado casal na festa.
Bella está solteira desde junho, quando chegou ao fim seu relacionamento com Wil Leite. A relação terminou em meio a acusações de agressão.
O momento de intimidade entre Bella e Mach rapidamente repercutiu nas redes sociais. Seguidores acompanharam as imagens e reagiram à possibilidade de um novo casal formado dentro do reality.
"Todas querendo tá no lugar dela ", brincou uma internauta. Outra pessoa celebrou a química entre os dois: " maravilhoso se entrega mesmo".
A aparência do casal também foi alvo de elogios. "Ela é muito lindaaa e ele um sortudo ", escreveu uma seguidora. "Eles ficaram lindos juntos! Gostei ", comentou outra internauta.
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