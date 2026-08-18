Bella Longuinho é flagrada aos beijos com homem famoso; veja

Bella Longuinho é flagrada aos beijos com influenciador; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

A primeira festa do "Rancho do Maia" terminou em clima de romance para Bella Longuinho.

A influenciadora, de 24 anos, foi flagrada aos beijos com o criador de conteúdo Mach Dove, de 21, durante a madrugada desta terça-feira (18).

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O novo affair aconteceu na área externa da festa e chamou a atenção de quem estava no local.

Curiosamente, o encontro entre os dois teve uma espécie de "cupido": o próprio Carlinhos Maia foi quem apresentou Mach Dove à influenciadora.

Ao perceber que os dois já estavam trocando beijos, Carlinhos brincou com a rapidez com que o romance surgiu durante a festa.

"Gente, eles são rápidos, né? É, Mach Dove", comentou Carlinhos Maia ao flagrar o recém-formado casal na festa.

Bella está solteira desde junho, quando chegou ao fim seu relacionamento com Wil Leite. A relação terminou em meio a acusações de agressão.

O momento de intimidade entre Bella e Mach rapidamente repercutiu nas redes sociais. Seguidores acompanharam as imagens e reagiram à possibilidade de um novo casal formado dentro do reality.

"Todas querendo tá no lugar dela ", brincou uma internauta. Outra pessoa celebrou a química entre os dois: " maravilhoso se entrega mesmo".

A aparência do casal também foi alvo de elogios. "Ela é muito lindaaa e ele um sortudo ", escreveu uma seguidora. "Eles ficaram lindos juntos! Gostei ", comentou outra internauta.