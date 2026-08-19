Bianca Andrade é internada e cita experiência de quase morte

A empresária e influenciadora Bianca Andrade falou nesta terça-feira (18) sobre o problema de saúde que resultou em sua internação na última sexta-feira (15).
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Segundo ela, uma infecção bacteriana teve início na bexiga e avançou até os rins, levando à necessidade de tratamento no hospital.
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Bianca relatou que o quadro chegou a ser considerado grave, mas afirmou que conseguiu receber atendimento em tempo hábil.
Durante o relato, ela também contou que a situação está sob controle e que a previsão é de que receba alta hospitalar em breve.
Ao comentar o susto vivido nos últimos dias, a influenciadora fez uma brincadeira sobre a possibilidade de o episódio ter terminado de maneira ainda mais preocupante.
“Gente, foi um sustão, foi horrível. Quase virei fotinho em preto e branco no feed com homenagem”, brincou Bianca.
Em seguida, a empresária detalhou o caminho percorrido pela infecção e explicou que o tratamento conseguiu conter o problema. De acordo com o relato, a bactéria deixou a bexiga e atingiu os rins antes de ser combatida.
“Graças a Deus eu cheguei a tempo no hospital, foi uma bactéria danadona. Ela veio pela bexiga, depois foi pro rim, causou e agora a gente acabou com ela”, completou a famosa.
A recuperação ocorre em meio aos preparativos de Bianca para um novo desafio profissional. Ela integra o elenco da próxima temporada do "Dança dos Famosos", quadro apresentado por Luciano Huck, e está confirmada entre os participantes da atração.
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