Virginia é barrada por fiscalização da alfândega em aeroporto de Madri

Uma viagem de Virgínia Fonseca pela Europa acabou rendendo um “perrengue chique” no aeroporto de Madri, na Espanha, nesta terça-feira (18).
A influenciadora contou aos seguidores que teve uma das malas retida pela alfândega espanhola após os agentes encontrarem uma grande quantidade de produtos da WePink, sua própria marca de cosméticos.
Segundo o relato publicado pela empresária nas redes sociais, os itens chamaram a atenção da fiscalização por causa do volume transportado.
As autoridades informaram que os produtos precisariam passar por um procedimento de taxação antes de serem liberados.
Para continuar a viagem com a bagagem, Virgínia foi comunicada de que deveria pagar a taxa alfandegária referente aos cosméticos. A situação, apesar do transtorno, foi encarada com bom humor pela influenciadora.
“Vou ter que pagar meus próprios produtos”, brincou ela ao compartilhar o episódio nos stories.
A retenção ocorreu justamente por se tratar de uma quantidade elevada de produtos semelhantes.
Em fiscalizações internacionais, volumes que possam indicar finalidade comercial podem ser submetidos a procedimentos específicos e à cobrança de impostos antes da entrada no país.
No caso de Virgínia, a mala carregada com itens da WePink acabou sendo o motivo da parada na alfândega durante a chegada à capital espanhola.