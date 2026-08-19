Influenciadora morre após cirurgia plástica e marido se despede nas redes

A família de Marta Oliveira enfrenta uma perda marcada por comoção e pela despedida de uma influenciadora que construiu uma comunidade de mais de 230 mil seguidores no Instagram.

Aos 33 anos, a criadora de conteúdo morreu na última terça-feira (18), após apresentar complicações relacionadas a uma cirurgia plástica.

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Moradora de Volta Redonda (RJ), Marta compartilhava na internet momentos da vida pessoal, com publicações principalmente sobre maternidade e a rotina familiar.

Ao lado do marido, Marcus Vinicius, ela também mostrava o dia a dia com os três filhos do casal, Théo, Ravi e Filippo.

O anúncio da morte foi feito por Marcus, que mantinha um relacionamento com Marta havia 15 anos.

Ao prestar homenagem à companheira, ele destacou características que, segundo ele, definiam a personalidade da influenciadora.

"uma pessoa de coração puro, tímida, simples, com um jeito só dela de amar e cuidar de quem estava por perto".

Marta havia sido submetida a um procedimento estético, mas a causa exata da morte ainda não foi divulgada.

Depois da cirurgia, ela chegou a deixar o hospital em 13 de agosto. No dia seguinte, porém, passou mal em casa e precisou retornar à unidade de saúde. A influenciadora morreu cinco dias depois, na terça-feira (18).

Em meio ao luto, Marcus publicou um relato sobre a trajetória da esposa durante o período de complicações e ressaltou que ela permaneceu lutando até o fim.

"A Marta foi, é e sempre será o meu único grande amor. Ela lutou até o último instante. Lutou com toda a força que tinha".

O viúvo afirmou estar "devastado" com a perda e disse que precisará encontrar forças para assumir a criação dos três filhos. Para ele, preservar a memória da esposa diante dos meninos será uma das principais responsabilidades daqui para frente.

"E agora começa a missão mais difícil da minha vida: seguir em frente e criar nossos três meninos da maneira que ela gostaria. Vou fazer de tudo para que eles cresçam sabendo exatamente quem foi a mãe deles, o quanto ela os amava e o quanto ela estará presente em cada parte da história deles", declarou.

Marcus ainda recorreu aos seguidores para pedir compreensão durante o período de luto. Apesar da dor provocada pela morte da companheira, afirmou que pretende permanecer firme pelos filhos.

"Eu preciso ser forte por eles, mesmo estando completamente destruído por dentro".