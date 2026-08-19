Causa da morte e local onde Glória Menezes morreu são revelados - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Glória Menezes, aos 91 anos, foi confirmada na tarde desta terça-feira (18) e rapidamente repercutiu entre fãs e admiradores da atriz.

A informação também levantou questionamentos sobre as circunstâncias e o local do falecimento.

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A assessoria de imprensa da artista esclareceu que Glória morreu de causas naturais, em sua própria casa.

A atriz deixa uma trajetória de mais de 60 anos dedicada à dramaturgia, com trabalhos marcantes no teatro, no cinema e na televisão.

Na televisão, Glória construiu uma das carreiras mais extensas da dramaturgia brasileira. Ao longo de sua trajetória, participou de mais de 40 novelas da Globo e se destacou pela diversidade de personagens interpretados.

A estreia na emissora aconteceu em 1967, na novela "Sangue e Areia". Depois disso, a atriz permaneceu por décadas entre os nomes de destaque da televisão brasileira. Seu trabalho mais recente em novelas foi "Totalmente Demais", exibida em 2015.