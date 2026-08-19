Causa da morte e local onde Glória Menezes morreu são revelados

A morte de Glória Menezes, aos 91 anos, foi confirmada na tarde desta terça-feira (18) e rapidamente repercutiu entre fãs e admiradores da atriz.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A informação também levantou questionamentos sobre as circunstâncias e o local do falecimento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A assessoria de imprensa da artista esclareceu que Glória morreu de causas naturais, em sua própria casa.
A atriz deixa uma trajetória de mais de 60 anos dedicada à dramaturgia, com trabalhos marcantes no teatro, no cinema e na televisão.
Na televisão, Glória construiu uma das carreiras mais extensas da dramaturgia brasileira. Ao longo de sua trajetória, participou de mais de 40 novelas da Globo e se destacou pela diversidade de personagens interpretados.
A estreia na emissora aconteceu em 1967, na novela "Sangue e Areia". Depois disso, a atriz permaneceu por décadas entre os nomes de destaque da televisão brasileira. Seu trabalho mais recente em novelas foi "Totalmente Demais", exibida em 2015.
Glória Menezes: "Não sei nem traduzir como é o nosso amor. É uma coisa tão diferente. Né, bem? Tenho uma necessidade de estar perto dele. Eu preciso dele e ele precisa de mim. É o amor meu. Tenho o meu jeito de chamar."— Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 18, 2026
Tarcísio Meira: "Querida amada." pic.twitter.com/mwJKI85Eid
Saiba Mais
- Mariana Morais Bianca Andrade é internada e cita experiência de quase morte
- Mariana Morais Virginia é barrada por fiscalização da alfândega em aeroporto de Madri
- Mariana Morais Jovem ator Bernardo Lessa se prepara para novo desafio no cinema com 'O Zelador'
- Mariana Morais Juliano Floss teria traído Marina Sena com cantora famosa mundialmente
- Mariana Morais Bella Longuinho é flagrada aos beijos com homem famoso; veja
- Mariana Morais Márcia Sensitiva previu término de Marina Sena e Juliano Floss oito meses antes