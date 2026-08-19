Zé Felipe dispara indireta inusitada e é detonado: 'Peido achando que é caganeira' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma declaração feita por Zé Felipe nas redes sociais chamou a atenção dos seguidores na noite da última terça-feira (18).

Sem mencionar qualquer pessoa diretamente, o cantor sertanejo publicou uma fala enigmática no Instagram, o que rapidamente deu início a especulações entre os internautas.

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A repercussão, porém, não ficou restrita às interpretações sobre quem seria o alvo da mensagem. Parte do público voltou a declaração contra o próprio artista e passou a sugerir que ele estaria falando sobre si mesmo.

"Eu fico abismado como tem muito peido achando que é caganeira, não tem?", soltou o cantor, sem citar nomes na indireta.

Pouco depois da publicação, Zé Felipe apareceu novamente nas redes sociais e mostrou que estava ao lado dos filhos, em uma mansão. Ainda assim, a frase anterior continuou repercutindo entre os seguidores.

Nos comentários de uma publicação do perfil Fofocas, internautas deram diferentes interpretações para o recado. Alguns chegaram a afirmar que o cantor poderia estar fazendo uma referência à própria situação.

"Ele tá falando dele mesmo", disse uma conta nos comentários do perfil Fofocas. "Ele falando dele mesmo!", comentou outro internauta.

A declaração também provocou reações de quem não conseguiu identificar o possível alvo da indireta. "Não entendi foi é nada kkkk q tipo de indireta foi essa", soltou um terceiro.

Outros comentários foram mais críticos em relação ao comportamento do sertanejo. "Sei lá, acho ele tão imaturo. Apenas minha opinião mesmo", criticou outra pessoa.

"Eu gosto dele, mas ele é muito infantil, mas é assim mesmo muita gente amadurece na dor, sofrendo", alfinetou outra.