Quem era o empresário conhecido dos famosos que morreu durante lifting facial

João Victor Batista Pinheiro, de 45 anos, morreu nesta terça-feira (18) enquanto realizava um procedimento estético em uma clínica localizada no bairro Aldeota, área nobre de Fortaleza.
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Natural da capital cearense, o empresário passou mal durante a realização de um “lifting” facial, segundo Alysson Castro, advogado da família.
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O procedimento consiste no reposicionamento dos tecidos profundos e dos músculos da face para combater a flacidez.
Conforme informações do advogado, João Victor era cliente da clínica havia dois anos e já tinha realizado outros procedimentos estéticos no estabelecimento.
Documentos da Perícia Forense (Pefoce), obtidos pelo g1, apontam que uma médica relatou um histórico de hipertensão por parte do empresário. O procedimento foi realizado com uso de anestesia.
Durante a intervenção, João Victor teria começado a produzir espuma pela boca. A equipe realizou sete ciclos de manobras de ressuscitação, mas não conseguiu reverter o quadro. O óbito foi constatado no local.
O empresário era casado e pai de dois filhos. Ele comandava havia mais de duas décadas a Casa de Fogos São João, empresa da família especializada na comercialização de produtos e na montagem de efeitos pirotécnicos para eventos.
Ao longo da carreira, João Victor trabalhou com nomes conhecidos da música cearense, entre eles Mari Fernandez, Wesley Safadão, Xand Avião e Taty Girl.
A empresa também participou de contratos para apresentações promovidas por prefeituras do Ceará e esteve envolvida em eventos como Farofa da GKay, São João de Maracanaú e Ceará Music, além de trabalhos para a torcida do Fortaleza Esporte Clube.
Após a morte do empresário, a Casa de Fogos São João publicou uma mensagem de pesar e destacou a trajetória construída por João Victor à frente do negócio.
"Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colaboradores e todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.Sua trajetória, seu legado e sua presença jamais serão esquecidos. Nossas sinceras condolências", diz a nota da empresa.
O procedimento era realizado no Espaço Michele França, clínica de estética, corpo e beleza onde João Victor recebeu atendimento.
A Secretaria da Segurança Pública informou que equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram chamadas após a confirmação da morte. O caso está sob investigação do 2º Distrito Policial.
As autoridades aguardam a conclusão do laudo da Pefoce para esclarecer a causa do óbito e as circunstâncias que levaram à morte do empresário durante o procedimento.
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