Participante é humilhada em eliminação do 'MasterChef'; veja - (crédito: Reprodução/Band)

Uma preparação de alta complexidade encerrou a trajetória de Taís no "MasterChef Brasil".

A cozinheira deixou a competição no 13º episódio da temporada, após apresentar um desempenho abaixo do esperado em uma prova técnica baseada em uma criação de Erick Jacquin.

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O desafio exigia que os participantes reproduzissem com precisão um prato elaborado pelo próprio jurado. A receita tinha como protagonista uma lagosta preparada com tutano e espumante, levada ao forno e servida com alcachofra à la barigoule.

A execução exigia atenção aos detalhes e equilíbrio entre os ingredientes. Taís, porém, cometeu erros considerados decisivos durante o preparo e terminou entre os participantes com pior desempenho na disputa eliminatória.

Na avaliação, Jacquin demonstrou insatisfação com o resultado apresentado pela cozinheira. O chef francês criticou principalmente o excesso de gordura e a ausência de acidez no prato.

A análise foi ainda mais severa quando ele classificou a preparação como "ruim" e afirmou que estava "incomível".

"Estava muito gorduroso o seu prato. Cheio de gordura, não tinha acidez, tinha um pouquinho de tripa na lagosta, que eu tirei", disparou o renomado chef francês durante o julgamento.