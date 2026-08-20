Maria Gadú compartilha clique raro com namorada: 'Sapatonas orgulhosas'

Maria Gadú, de 39 anos, aproveitou o Dia do Orgulho Lésbico, celebrado nesta quarta-feira (19), para publicar uma homenagem à esposa, a artista plástica Ana Paula Popi.

A cantora compartilhou uma foto ao lado da companheira e aproveitou a ocasião para falar com orgulho e bom humor sobre sua orientação sexual.

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Na legenda do registro, Gadú fez uma declaração de amor à mulher com quem divide a vida desde 2021.

"Sapatonas orgulhosas em seu espaço de trabalho. Te amo @popi.itapema".

A publicação rapidamente recebeu manifestações de carinho. Fãs e famosos elogiaram a relação das duas e destacaram a sintonia do casal nos comentários.

Gabi Melim, ex-integrante do trio Melim, também deixou uma mensagem afirmando que ama muito as duas. Outros seguidores classificaram o casal como "maravilhosas" e "amadas".

A relação entre Maria Gadú e Popi avançou para o casamento em outubro de 2023, quando as duas oficializaram a união.

Além da vida a dois, elas compartilham a criação de Alice, filha do casal.



