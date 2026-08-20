Viih Tube expõe lista de coisas que deram errado em seu casamento; veja - (crédito: Reprodução/Instagrm)

O casamento de Viih Tube e Eliezer foi marcado por uma sequência de situações inesperadas, segundo a própria influenciadora.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ela reuniu os principais perrengues enfrentados antes e durante a celebração e explicou como alguns deles acabaram contribuindo para tornar a ocasião ainda mais significativa.

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Ao apresentar o relato aos seguidores, Viih brincou com a quantidade de problemas que surgiram e pediu que o público escolhesse qual situação seria capaz de levar uma noiva ao desespero.

“Qual dessas coisas você mais surtaria se fosse a noiva? Eu só ia dando risada do caos ”, escreveu ela.

Um dos episódios mais delicados ocorreu pouco antes da cerimônia. Uma banda conhecida, cujo nome não foi divulgado, desistiu de participar do casamento 15 dias antes da data marcada.

Viih explicou que não havia qualquer tipo de permuta ou parceria envolvida na contratação e que o pagamento havia sido feito integralmente.

“Teve muita coisa que deu errado, perrengues e eu já imaginava. É assim mesmo. Mas vocês vão reparar que quase tudo que deu errado, era pra dar. Foi muito melhor porque deu errado”, afirmou.

A influenciadora disse ainda que pretende buscar na Justiça o cumprimento das obrigações previstas no contrato, incluindo o pagamento da multa pela desistência.

“Simplesmente a banda que eu tinha contratado, muito famosa e cara, cancelou 15 dias antes porque eu estava cancelada. Não era permuta, parceria, não tinha desconto. Eu era como uma cliente normal, pagando 100%”, afirmou, antes de completar:

“Obviamente, vou cobrar a multa e processar porque, pelo contrato, não podem fazer isso. Tem que ter um motivo cabível pra cancelar 15 dias antes e, obviamente, devolver o dinheiro e pagar a multa, coisa que não foi feita”, disparou.

Segundo Viih, a primeira explicação apresentada para o cancelamento teria sido um suposto atraso no pagamento.

Ela afirmou, porém, que essa justificativa não se sustentava porque o valor havia sido combinado de forma parcelada.

Depois, ainda de acordo com o relato da influenciadora, a alegação teria mudado e o motivo apresentado teria sido o fato de ela estar “cancelada”.

“E o motivo foi o pior: primeiro falando em atraso de pagamento, só que não fazia o menor sentido porque era parcelado. [Falaram] ‘não é esse motivo, não. É porque ela está cancelada’. Falaram em ligação, só que está gravado. Respirei fundo e falei ‘dias melhores virão’. E tenho certeza que foi Deus porque foi tudo perfeito”, garantiu.

A história provocou especulações entre os internautas sobre qual seria o grupo citado por Viih. Entre os nomes levantados pelos seguidores apareceu o Jota Quest, embora a influenciadora não tenha identificado publicamente a banda.

Falta de quartos e problemas antes da cerimônia

A hospedagem dos padrinhos também precisou ser reorganizada. De acordo com Viih, os quartos inicialmente previstos para eles foram ocupados por convidados que haviam pago pela estadia, deixando o espaço insuficiente para acomodar todos os padrinhos.

“Todos os padrinhos e madrinha não cabiam no local do casamento. Só que deram para os convidados. Lotou de pessoas que pagaram e não tinha quarto para os padrinhos, que eu ia pagar. E fiquei ‘meu Deus’. Sorte que minha assessoria achou um outro hotel mais perto e deu certo”, disse.

As dificuldades continuaram no dia do casamento. Os filhos do casal ficaram gripados, Ravi apresentou febre e ainda houve um problema envolvendo piolhos.

No casamento civil, Eli também se atrasou, enquanto a roupa que usaria na ocasião apresentou um problema de ajuste.

“Vamos para o dia de ir para o evento: meus filhos começam a ficar gripados. Corisa para todo lado, febre no Ravi e, pra piorar, piolho. No casamento civil, o noivo atrasou. Gente, cartório tem horário. Eu esperando como uma planta e ele não chegava. E ele não provou a roupa do casamento no civil, simplesmente não serviu a camisa e ele teve que rasgar [nas axilas] para ir correndo e não perder o horário”, lembrou.

Na recepção, outro detalhe precisou ser resolvido às pressas. Viih havia deixado de informar que 20 pessoas estavam hospedadas em outro hotel e, por isso, a quantidade de comida preparada não seria suficiente para todos os presentes.

“Esqueci de avisar no local onde eu estava que tinha 20 pessoas a mais, que estavam hospedadas em outro hotel, e não tinha comida pra todo mundo. Estava no convite ‘tudo por nossa conta’. Perguntei se eu podia pagar à parte e não tinham comida suficiente. Então, contratei o Gilsão, que faz churrasco pra nossa família”, pontuou.

Discussão com o pai e entrada dos cachorros

A lista de acontecimentos inesperados também incluiu um desentendimento familiar. Viih contou que discutiu com o pai durante a celebração, chegou a desconvidá-lo momentaneamente, mas os dois fizeram as pazes posteriormente.

Pouco antes da cerimônia, os cachorros da família também protagonizaram uma situação inesperada. A coleira dos animais não foi encontrada a tempo, e eles acabaram entrando no local sem o acessório.

“Briguei com meu pai no dia do casamento. Dei uma leve desconvidada e convidei de volta, mas depois resolvemos. Cinco minutos para cerimônia, não achamos a coleira para os cachorros e entraram sem”, enumerou.

Lua não entra na cerimônia e transforma momento

A participação de Lua, filha de Viih Tube e Eli, também tomou um rumo diferente daquele planejado. A menina ficou emocionada e preferiu não entrar na cerimônia. Para a influenciadora, porém, a mudança acabou criando um dos momentos mais marcantes da celebração.

“O que mais vocês comentaram, que tecnicamente deu errado, mas foi o momento mais incrível e mais perfeito, foi a Lua ficar com vergonha e não ter entrado. Mas foi muito mais incrível voltar na passarela do casamento nos 4 juntos. Ela contou que não ficou com vergonha, ficou emocionada”, confessou.

Nem mesmo a cerimônia escapou dos contratempos. Viih relatou que tropeçou no vestido, esqueceu os chinelos e acabou trocando algumas palavras durante os votos.

O calor também impediu que os fogos fossem acionados no momento planejado para o beijo do casal.

Além disso, houve falta de água no hotel onde estavam hospedados os convidados. Quando o abastecimento foi restabelecido, a água estava suja.

Para completar a sequência de situações inesperadas, um amigo de Eli quase acabou vendo uma foto sensual da influenciadora.

“Eu tropecei no meu vestido e enrolou no meu pé. Imagina eu caio? Eu troquei umas palavras do meu voto, esqueci os chinelos. Tava muito sol na hora do beijo e não deu pra colocar os fogos na hora do beijo. A água do outro hotel acabou e, quando voltou, estava suja. Um amigo do Eli quase me viu pelada [em uma foto sensual]”, encerrou.