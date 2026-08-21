Quem é o cantor apontado como pivô do término de Juliano Floss e Marina Sena

Quem é o cantor apontado como pivô do término entre Juliano e Marina Sena - (crédito: Reprodução/Instagram)

O nome de Luís Lozano, vocalista da banda Çantamarta, ganhou destaque nas redes sociais após o cantor ser apontado como possível motivo para o fim do relacionamento entre Marina Sena e Juliano Floss.

A separação foi anunciada na última segunda-feira (17) pelo ex-BBB, mas, segundo informações divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho, uma discussão envolvendo ciúmes teria acontecido dias antes.

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De acordo com o relato, o relacionamento teria chegado ao fim na quinta-feira (13), quando Juliano teria se incomodado com a proximidade entre Marina e Luislo.

A banda esteve em Montes Claros, Minas Gerais, na última semana e teria acompanhado a cantora em alguns compromissos.

O que teria provocado a crise foi uma publicação nas redes sociais. Juliano teria visto um story em que Luís Lozano aparecia ao lado de Marina e não teria gostado da maneira como os dois estavam próximos na imagem.

Segundo o perfil, o ex-BBB teria sentido ciúmes e procurado a cantora para pedir explicações.

A conversa entre os dois teria terminado em uma discussão por telefone. Depois do desentendimento, Marina permaneceu em Montes Claros, onde participou de compromissos profissionais. Ela também foi vista no aeroporto no último domingo (20).

Quem é Luís Lozano?

Luís Ángel Lozano Acosta, conhecido artisticamente como Luislo, é venezuelano e nasceu em Caracas.

O músico estudou música na Espanha e conheceu Benito Casado e Omar Roldán, que posteriormente se tornariam seus parceiros na Çantamarta, em 2017.

O trio escolheu o nome Çantamarta como referência à cidade de Santa Marta, na Colômbia, local onde nasceu a mãe de Luislo.

Atualmente, o perfil pessoal do cantor no Instagram reúne cerca de 13 mil seguidores. Já a página da banda ultrapassa os 40 mil seguidores.

A proximidade entre Luislo e Marina Sena também existe no âmbito profissional. A cantora segue o músico e o perfil da Çantamarta na plataforma. Além disso, os artistas já trabalharam juntos na música "Doçura", presente no álbum "Coisas Naturais", de Marina.

Luislo aparece nos créditos da faixa como um dos compositores. A parceria musical reforça a ligação profissional entre o cantor venezuelano e a artista brasileira, que agora teve o nome dele associado às especulações envolvendo o fim de seu relacionamento com Juliano Floss.

Até o momento, as informações sobre Luislo como suposto pivô da separação são baseadas nos relatos divulgados nas redes sociais, e não houve confirmação pública de Marina Sena ou Juliano Floss sobre a suposta motivação do término.