Davi Brito decide desconvidar pessoas de seu casamento e revela motivo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A lista de convidados para a festa de casamento de Davi Brito e Emilly Araújo precisará passar por mudanças.

O campeão do "BBB 24" revelou que será necessário retirar algumas pessoas da celebração, prevista para setembro, depois que a capacidade do espaço passou a ser uma preocupação para os responsáveis pela segurança do evento.

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De acordo com o ex-brother, os bombeiros que atuam no local recomendaram que o número de presentes fosse reduzido para garantir condições adequadas de acomodação durante a cerimônia e a recepção.

A festa, que já tinha uma lista extensa, contará com pelo menos 500 convidados.

O problema teria aumentado depois que alguns dos nomes inicialmente convidados passaram a incluir acompanhantes ou outras pessoas na comemoração.

Com o público acima do limite recomendado, Davi afirmou que precisará fazer cortes na relação de convidados, apesar de não querer tomar essa decisão.

“Infelizmente extrapolou o número de pessoas no casamento. Terei que tirar alguns convidados, algumas pessoas, não queria fazer isso, mas vou ter que fazer por conta de cerimônia, acomodação e recepção. Foram os bombeiros do local que falaram isso pra gente”, pontuou Davi Brito.

Davi e Emilly já oficializaram o casamento no civil. A celebração de setembro será a grande festa planejada pelo casal para reunir familiares e amigos e comemorar a união.