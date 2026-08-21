Rancho do Maia: Pônei quebra tudo ao pegar Antonio com outra mulher na cama - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma cena durante a festa de despedida de solteira de Pônei da Danda provocou repercussão entre os espectadores do "Rancho do Maia".

Na madrugada desta sexta-feira (21), a influenciadora se irritou ao encontrar Antonio Rafaski, ex-participante do BBB, aos beijos com Amanda Zveiter durante a celebração.

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O episódio aconteceu dentro da dinâmica criada para o reality de Carlinhos Maia.

Pônei terá um casamento fictício com Antonio no programa e, justamente durante a festa que antecedia a cerimônia, presenciou o momento de intimidade entre o ex-BBB e Amanda.

Ao perceber a situação, a influenciadora tentou partir para cima dos dois, mas não conseguiu.

Revoltada, ela descontou a irritação no ambiente e jogou as panelas que estavam embaixo da Casa da Árvore. Na sequência, quebrou ovos e espalhou o lixo pelo local.

A atitude chamou a atenção de quem acompanha o reality pelas redes sociais e gerou uma série de críticas, principalmente pelo desperdício de alimentos.

"Tá levando a sério essa brincadeira! Já passou da hora de parar", escreveu um perfil nos comentários da conta.

Outro internauta chamou atenção para a quantidade de comida desperdiçada: "Era pra ser proibido estragar comida po, olha a quantidade de ovos que elo quebrou".

A bebida também foi apontada como possível fator para o comportamento da influenciadora.

"Acho q ela só tá levando a sério por conta da cachaça… ela enche a cara e passa dos limites! Carlinhos tinha que cortar de novo a bebida dela", opinou outra pessoa.

"Isto era uma coisa que o Carlinhos n era pra aceita 3 bandejas de ovos", criticou mais uma.

O desperdício de alimentos continuou sendo alvo das reclamações. "É verdade tá ficando sem graça quando desperdiça esse tanto de ovos com tanta gente passando necessidade no mundo todo inclusive em nosso país", afirmou outra internauta.