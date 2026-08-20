Thais Carla surge de maiô cavado e celebra após perder 112 kg: 'Tô gostosa'

Um maiô comprado durante uma viagem à Europa se tornou motivo de comemoração para Thais Carla.

A influenciadora compartilhou nas redes sociais o momento em que experimentou a peça e percebeu que ela serviu após a transformação no peso.

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Thais mostrou aos seguidores o look escolhido para usar na praia, acompanhado de uma saída de praia estampada adquirida no mesmo local.

A peça versátil pode ser utilizada como saia ou lenço na cabeça, e a influenciadora apresentou diferentes maneiras de compor o visual.

Antes de experimentar o maiô dourado, Thais demonstrou curiosidade para saber se a roupa serviria.

“Será que esse maiô europeu dá em mim? Let’s go!”, brincou a influenciadora logo no início da gravação.

Ao conferir o resultado diante da câmera, ela comemorou a forma como a produção ficou e mostrou também a saída de praia que havia comprado.

“Meu Deus, eu tô me achando! Olha o que eu trouxe também: uma saída de praia, um lenço pra você botar na cabeça… Também lá da Europa que eu comprei, gente!”, afirmou.

O momento ainda foi marcado pelo bom humor característico da influenciadora. Enquanto finalizava a produção, Thais brincou sobre a aparência do próprio corpo e disse estar satisfeita com o resultado.

“Vou passar um olhinho no meu corpo… pra ficar reluzente! Aí cês vão falar ‘tá balançando tudo’… Tá, gente, mas o importante é que eu tô gostosa, sempre! Olha, quem é ela?”, afirmou.

Depois, ela decidiu usar a saída como saia e acrescentou salto e óculos ao visual. Na sequência, voltou a celebrar a possibilidade de usar a peça adquirida na Europa.

“Gente, botei a saia assim, que eu achei mais bonito… com o meu saltinho… Agora eu vou botar o óculos. Me diz se essa mulher agora não veste um biquíni europeu? Foca em mim!”, declarou.

A reação ocorre depois de Thais revelar uma mudança significativa no peso. Segundo a influenciadora, ela já eliminou 112 quilos desde o início do tratamento e chegou aos 88 quilos.