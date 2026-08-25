Alberto Cowboy leva esposa para fazer cirurgia plástica de surpresa

Um desejo antigo de Priscilla Monroy virou realidade após uma surpresa preparada pelo marido, o ex-BBB Alberto Cowboy.
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O casal, que vive nos Estados Unidos, viajou ao Brasil para que ela realizasse uma cirurgia plástica avaliada em R$ 45 mil. O procedimento foi feito na última segunda-feira (24).
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A intervenção escolhida foi uma mastopexia com prótese, técnica que combina a retirada do excesso de pele das mamas com a colocação de implantes de silicone.
Segundo informações da revista Quem, a viagem e a cirurgia foram planejadas em segredo por Alberto, que queria presentear a esposa.
Priscilla contou que só percebeu que havia algo diferente quando o marido pediu que ela organizasse alguns dias de folga no trabalho. O motivo, segundo ele, seria uma surpresa para fazê-la feliz.
"Achei muito bonitinho como foi tudo. Ele falou lá nos EUA que era para eu arrumar uns dias com minha chefe porque ele queria me fazer sorrir. E ficou uns dias guardando o segredo. Fiquei super feliz em fazer a cirurgia. Depois da maternidade, eu fiquei um pouco insegura com meu corpo", afirmou à revista.
A decisão de realizar o procedimento também está ligada às mudanças que Priscilla percebeu no próprio corpo depois da maternidade.
A cirurgia, além de atender a um desejo pessoal dela, acabou sendo concretizada como parte de uma promessa feita pelo ex-BBB.
Nas redes sociais, Alberto revelou que já planejava presentear a esposa antes mesmo de participar do "BBB 26".
"Prometi para a Pri que, quando saísse, ia realizar um sonho que ela tinha há muito tempo. Enquanto eu estava lá dentro, ela ficou cuidando da nossa família, me apoiando e resolvendo tudo aqui fora. Quando saí, chegou a minha vez de cuidar dela e cumprir o que eu tinha prometido", explicou.
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