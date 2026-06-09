Alberto Cowboy e esposa brigam feio em hotel e baixaria vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

O que seria apenas uma viagem para participar de um dos eventos mais tradicionais do calendário de influenciadores acabou se transformando em assunto nos bastidores do São João da Thay, realizado no Maranhão.

Alberto Cowboy, ex-participante do "BBB 26", e sua esposa, Priscilla Monroy, protagonizaram um episódio que chamou a atenção de hóspedes e convidados presentes no local.

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Segundo informações divulgadas pelo colunista Lucas Pasin, uma intensa discussão entre o casal ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira (8), dentro do quarto de hotel onde estavam hospedados.

O jornalista afirma ter tido acesso exclusivo a gravações de áudio que registram parte do desentendimento.

A repercussão do caso se espalhou rapidamente entre os participantes do evento beneficente, para o qual Alberto e Priscilla haviam viajado.

De acordo com relatos, os gritos e o tom elevado da conversa foram suficientes para alarmar outras pessoas hospedadas no estabelecimento.

Diante da intensidade da briga, algumas testemunhas decidiram registrar o momento.

Nas gravações obtidas pela coluna, é possível ouvir Priscilla dirigindo críticas ao marido e chamando-o de “machista” durante o confronto verbal.



