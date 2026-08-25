Grávida, Raquel Brito é hospitalizada às pressas e revela estado de saúde - (crédito: Reprodução/Instagram)

A gravidez de Raquel Brito foi marcada por um susto nesta segunda-feira (24). A ex-peoa de "A Fazenda" precisou ser atendida às pressas em um hospital de Maceió e passou o dia na emergência. À noite, ela decidiu explicar aos seguidores o que havia acontecido.

Em um story publicado no Instagram, a influenciadora relatou que enfrentou sintomas intensos e descreveu o episódio como uma "das piores sensações" que já sentiu durante a gestação.

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Segundo Raquel, ela teve falta de ar, sensação de sufocamento, perda de líquido e fortes dores.

"Falta de ar, sufocamento, e perda de líquido! Juntamente com a dor, que foi demais. Por isso sumi daqui [redes sociais] hoje. Passei o dia todo na emergência. Graças a Deus Ravi está bem, pinotando", escreveu diretamente do hospital.

A internação acabou sendo associada por internautas à recente polêmica envolvendo seu irmão, Davi Brito, e os influenciadores Rico Melquíades e Carlinhos Maia.

Diante dos comentários, Raquel fez questão de esclarecer que o episódio não teve relação com a situação envolvendo o ex-BBB.

Em uma nova publicação, ela afirmou que estava tranquila durante todo o período e explicou que havia sido convidada pelo irmão para acompanhá-lo.

A influenciadora também criticou o atendimento recebido na unidade de saúde e questionou a postura do hospital.

"Davi não me fez ir, ele me convidou. A responsabilidade é minha! Eu não passei mal por conta da luta, eu tava tranquila do início ao fim. São coisas que acontecem na gravidez. Ravi tá aqui fazendo da mansão dele um campo de futebol.

Agora veja o profissionalismo do hospital comentando em página de fofoca sobre a minha vida. Não basta o atendimento lá ser horrível", afirmou.