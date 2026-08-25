Atriz acusa ator famoso de agressão e web aciona TV Globo e Netflix

Um relato publicado pela atriz Alana Ayoka chamou atenção nas redes sociais após ela revelar detalhes de um relacionamento que, segundo seu depoimento, foi marcado por episódios de violência, manipulação, agressões físicas, controle e medo. De acordo com a artista, a relação abusiva ocorreu entre 2019 e 2023.

Em uma publicação dividida em duas partes, com duração total superior a 30 minutos, Alana decidiu falar sobre as experiências vividas ao lado do ex-companheiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ela não revelou a identidade do homem, mas fez um alerta aos seguidores sobre a possibilidade de pessoas abusivas esconderem comportamentos violentos por trás de uma imagem pública positiva.

“Cuidado com quem vocês admiram, cuidado com quem vocês acham que nunca seriam capazes de fazer tais coisas ou que nunca iriam imaginar que fizesse”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Durante o desabafo, Alana afirmou ter sido vítima de um homem que, segundo ela, é admirado publicamente e utilizava uma personalidade gentil para ocultar o comportamento que ela descreveu como abusivo.

“Eu fui vítima de um monstro exatamente assim que é superadmirado por aí, escondido atrás de um personagem gentil e amoroso para que as pessoas nunca desconfiem da farsa que ele é”, disparou.

Na sequência, a atriz também mencionou discursos relacionados a poder e força feminina, além de acusar homens de protegerem o ex-companheiro.

Ela ainda afirmou que a imagem pública dele não corresponderia ao comportamento que teria presenciado durante o relacionamento.

“Escondido atrás de mentiras, discursos politizados de poder e força feminina e principalmente dos homens que o protegem. Escondido atrás da imagem de bom moço sensível. Um personagem, assim como os que ele interpreta. Um abusador, violentador, agressor, misógino”, afirmou.

Embora Alana não tenha citado o nome do ex-parceiro, seguidores e pessoas que alegam ter acompanhado a relação passaram a associar os relatos ao ator baiano Evaldo Macarrão, atualmente no ar em "Coração Acelerado". A associação, porém, partiu dos internautas, e a atriz não identificou publicamente o suposto agressor no relato apresentado.

Web se mobiliza e menciona TV Globo e Netflix

A repercussão fez com que usuários marcassem perfis e páginas da TV Globo, Netflix e de profissionais do meio artístico, incluindo Taís Araújo e Lázaro Ramos, pedindo que eles tomassem conhecimento das declarações.

“TV Globo, olha esse relato. É sobre Evaldo Macarrão”, escreveu uma internauta. Outra publicou: “Netflix, olha esse relato. É sobre Evaldo Macarrão”. Uma terceira marcou Taís Araújo e comentou: “Assista esse relato, Taís Araújo, sobre o ator Evaldo Macarrão”.

Além das reações ao depoimento da atriz, uma internauta afirmou ter vivido uma situação envolvendo o ator, sem mencionar diretamente o nome dele. Segundo o relato, o episódio teria ocorrido em Salvador, quando ela estava em um bar.

“Sinto muito pelo que passou, querida. Eu sou do Rio, estava em Salvador e fui agredida verbalmente e humilhada publicamente por ele, que estava extremamente embriagado, no bar do Neuzão. Episódio horrível”, lamentou.