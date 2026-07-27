Alinne Rosa se manifesta após ser agredida por homem em show - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após o incidente ocorrido durante sua apresentação no Fortal 2026, em Fortaleza, Alinne Rosa usou as redes sociais para se pronunciar sobre o episódio.

Na noite de domingo (26), a cantora publicou um vídeo em seu perfil no Instagram agradecendo o apoio recebido dos fãs e refletindo sobre a agressão sofrida enquanto se apresentava no trio elétrico.

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O caso aconteceu quando a artista realizava o show e um homem arremessou um copo em sua direção. A ação foi registrada por câmeras que acompanhavam o desfile e repercutiu nas redes sociais.

Ao iniciar o desabafo, Alinne tranquilizou os seguidores e agradeceu pelas demonstrações de carinho.

“Primeiro, quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem. Fiquei muito emocionada com a preocupação de vocês. Estou bem, mas o que aconteceu me fez pensar muito”, afirmou.

Na sequência, a cantora defendeu que situações como essa não podem ser encaradas com naturalidade e alertou para os riscos da banalização desse tipo de comportamento.

“Eu estava trabalhando, fazendo o meu show, e isso simplesmente não pode ser tratado como algo normal. A gente precisa parar de normalizar esse tipo de comportamento. Hoje foi um copo, amanhã pode ser uma lata, depois uma pedra. Depois o que? Diversão nunca pode estar ligada a violência”, declarou.

Ao concluir a publicação, Alinne ampliou a discussão para a violência enfrentada por mulheres em diferentes ambientes e reforçou que não deseja punições motivadas por vingança ao responsável pelo arremesso.

Segundo a artista, o episódio deve servir como um alerta para que agressões desse tipo deixem de ser encaradas como brincadeira.

“Não estou falando só por mim, mas por todas as mulheres que já foram agredidas enquanto simplesmente tentavam viver, trabalhar ou existir.

Eu não desejo o mal de ninguém, mas espero que esse caso sirva para que entendam que esse tipo de atitude não possa passar como uma brincadeira. Nenhuma mulher deveria ter medo de ocupar um espaço que é dela por direito”, encerrou a cantora.