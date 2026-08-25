Quem é o cantor que perdeu as duas pernas após ser prensado por veículos em acidente - (crédito: Reprodução/Instagram)

Aos 25 anos, Robert Astro de Jesus já havia transformado a música em profissão. Natural de Teofilândia, na região sisaleira da Bahia, o cantor de arrocha era conhecido artisticamente como Robert Astro e também pelo apelido “O Moreninho”.

Há cerca de oito anos, ele iniciou a trajetória nos palcos e, atualmente, tinha nos trabalhos musicais sua única fonte de renda.

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A dedicação à carreira artística aumentou nos últimos meses. Até abril deste ano, Robert conciliava os shows com um estágio em uma empresa de mineração de Teofilândia.

Com o encerramento do contrato, decidiu se dedicar integralmente à música. O cantor não tem filhos.

O acidente

Foi justamente por acompanhar outros músicos que Robert estava em Serrinha, no domingo (23), quando sua vida mudou.

De acordo com Rick Teclas, amigo e tecladista do artista, os dois haviam se apresentado juntos naquela manhã, por volta das 11h, em Teofilândia.

Rick ainda tinha um compromisso profissional marcado para as 18h, em Serrinha, onde tocaria com outro cantor.

Robert se ofereceu para ir junto e prestigiar os colegas. Ele permaneceu na cidade durante a noite e, algumas horas depois, acabou vítima de um grave acidente.

A ocorrência foi registrada aproximadamente às 21h30, na Rua Araci, no bairro Cidade Nova. Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Robert estava parado entre dois veículos estacionados quando uma caminhonete bateu na traseira de um deles. O impacto fez com que o cantor ficasse preso entre os automóveis.

O atendimento emergencial foi realizado pelo Samu, que encaminhou Robert ao Hospital Municipal de Serrinha.

Diante da gravidade dos ferimentos, a equipe médica decidiu pela transferência para uma unidade de maior complexidade em Feira de Santana. Foi nessa cidade que o artista passou pelo procedimento cirúrgico.

Em nota divulgada na segunda-feira, a assessoria de Robert informou que foi necessária a amputação parcial dos membros inferiores. Segundo a equipe, a operação transcorreu sem intercorrências graves.

Robert continua sob cuidados médicos na UTI. O quadro é considerado estável. Durante a cirurgia, ele recebeu uma transfusão de sangue e, posteriormente, teve a sedação interrompida. Conforme a assessoria, o cantor já está parcialmente acordado.

O acidente também resultou na prisão do motorista envolvido. O homem, de 39 anos, foi localizado após a colisão e, segundo a Polícia Militar, apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele foi encaminhado para a delegacia.

Posteriormente, a Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante. O motorista responde por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada. O suspeito segue custodiado e permanece à disposição da Justiça.