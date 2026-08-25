Motorista que causou acidente que amputou pernas de cantor estava bêbado - (crédito: Reprodução/Instagram)

A família e a equipe de Robert Astro, de 25 anos, estão mobilizadas pela recuperação do cantor após o grave acidente registrado em Serrinha, na Bahia, na noite de domingo (23).

O artista ficou preso entre veículos estacionados depois que uma caminhonete atingiu um dos carros. O impacto provocou ferimentos que levaram à amputação dos dois membros inferiores.

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O motorista envolvido na colisão foi localizado após a ocorrência. Segundo a Polícia Militar, o homem tem 39 anos e apresentava sinais visíveis de embriaguez quando foi encontrado. Ele foi conduzido à delegacia.

A situação resultou em uma prisão em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, o condutor é investigado pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada. O homem continua custodiado e permanece à disposição da Justiça.

Enquanto o caso é apurado, Robert segue internado em uma UTI. A assessoria informou que o cantor passou por uma cirurgia na qual foi necessária a amputação parcial dos membros inferiores. O procedimento, conforme o comunicado divulgado na segunda-feira, transcorreu sem intercorrências graves.

Durante a operação, Robert precisou receber transfusão de sangue. Posteriormente, os médicos suspenderam a sedação, e o artista já apresenta sinais de despertar, estando parcialmente acordado. Apesar da gravidade da situação, o estado de saúde é considerado estável.

A família e a equipe do cantor também fizeram um apelo aos fãs e ao público. Eles pediram que sejam feitas orações pela recuperação de Robert e solicitaram que imagens do acidente ou registros relacionados à internação não sejam divulgados ou compartilhados nas redes sociais.