Lembra dela? Afastada da TV, ex-estrela da Globo faz rara aparição

Aos 36 anos, Cecilia Dassi foi vista no aeroporto do Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira (24).

A ex-atriz mirim, que não aparece em produções televisivas desde 2009, atualmente segue uma trajetória profissional diferente da que iniciou ainda na infância.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A estreia de Cecilia na televisão aconteceu quando ela tinha apenas seis anos, em 1996. Naquele ano, participou do episódio "Parece Que Foi Ontem", da série "A Comédia da Vida Privada".

Foi no ano seguinte, porém, que o nome da atriz ganhou maior projeção. Aos sete anos, ela interpretou Sandrinha, em Por Amor, novela escrita por Manoel Carlos.

O trabalho abriu espaço para novos personagens em produções da televisão, entre elas "Alma Gêmea", "A Padroeira", "Suave Veneno" e "O Beijo do Vampiro".

A carreira diante das câmeras acabou dando lugar a uma nova profissão. Hoje, Cecilia reúne pouco mais de 450 mil seguidores no Instagram e trabalha como psicóloga, atendendo em consultório.

Em 2025, a ex-atriz voltou a chamar atenção nas redes sociais por um motivo bem diferente. Cecilia precisou desmentir uma fake news sobre sua própria morte que circulava na internet.

O conteúdo confundia a artista com Sophie Nyweide, atriz que morreu aos 24 anos. Uma publicação reunia fotografias das duas e trazia, em destaque, a frase: "Luto ex-atriz mirim. Ela se matou hoje". Em uma parte menor da imagem, aparecia a informação: "Morre Sophie Nyweide".

A situação fez com que Cecilia recebesse mensagens de pessoas que haviam visto o vídeo. Ela contou que já tinha sido vítima de conteúdos falsos semelhantes anteriormente, mas percebeu que aquela publicação havia alcançado um público maior.

"De ontem para hoje recebi mensagens de três pessoas falando que viram esse vídeo. Já fizeram vários conteúdos desse tipo [fake] comigo, mas esse parece ter tido mais alcance, mais de 14k de visualizações", contou na época.