Atriz da Globo larga tudo e engata em nova profissão no anonimato - (crédito: TV Globo)

Aos 36 anos, Cecília Dassi vive uma fase profissional bem diferente daquela que a tornou conhecida pelo público.

Depois de construir uma carreira na televisão desde a infância, a artista deixou os estúdios e passou a atuar como psicóloga, área na qual está consolidada desde 2013.

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Atualmente, ela também produz conteúdo para as redes sociais sobre saúde mental, relacionamentos, sofrimento emocional e desenvolvimento pessoal.

A relação de Cecília com a televisão começou quando ela tinha apenas seis anos. Ainda criança, a atriz conquistou espaço em produções da Globo e acumulou participações em novelas de diferentes períodos da emissora.

Entre os trabalhos estão "Suave Veneno", "A Padroeira", "O Beijo do Vampiro", "Alma Gêmea", "Sete Pecados", "Três Irmãs" e "Viver a Vida".

Foi em "Por Amor", novela de Manoel Carlos, que ela ganhou um de seus primeiros papéis de destaque. Na produção, Cecília contracenou com Regina Duarte e passou a ser reconhecida pelo público ainda durante a infância.

A decisão de deixar a carreira artística, porém, não ocorreu de maneira repentina. Conforme explicou em entrevista ao gshow, a mudança foi construída aos poucos, a partir de uma reflexão sobre o futuro profissional e sobre os caminhos que gostaria de seguir.

"Foi um desligamento gradual", afirmou Cecília ao relembrar o período em que começou a se afastar da televisão.

A Psicologia passou a ganhar espaço justamente durante esse processo. Enquanto cursava a faculdade, Cecília chegou a imaginar como seria atender pacientes que soubessem de sua trajetória como atriz.

A possibilidade de ser reconhecida pelos trabalhos realizados na infância chegou a fazê-la considerar a adoção de outro nome profissional, como forma de diferenciar a nova carreira da antiga imagem pública.

A ideia, entretanto, acabou ficando para trás. Em vez de romper com a própria história, Cecília optou por incorporá-la à trajetória pessoal e profissional. O passado diante das câmeras deixou de ser algo que precisava ser separado de sua atuação como psicóloga.

Nova carreira

Hoje, o foco de Cecília está na Psicologia. Além do atendimento profissional, ela mantém presença nas redes sociais, onde compartilha informações e reflexões relacionadas à saúde mental e a questões emocionais.

O conteúdo também aborda temas ligados aos relacionamentos e ao desenvolvimento pessoal.

A televisão, por outro lado, ficou no passado. Depois de um afastamento progressivo dos estúdios, Cecília mantém uma rotina mais reservada e afirma não sentir falta da carreira artística.

Mesmo distante dos holofotes, ela ainda é reconhecida por pessoas que acompanharam seus trabalhos na infância.

Foi o que aconteceu na última segunda-feira (24), quando a psicóloga foi identificada por admiradores no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Durante o encontro, Cecília foi receptiva com o público, conversou com os fãs e também posou para fotos. A aparição foi uma das raras ocasiões recentes em que ela voltou a ser vista publicamente fora do ambiente ligado à Psicologia.