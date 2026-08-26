Pai de participante do 'MasterChef' morre durante gravação; veja relato - (crédito: Reprodução/Band)

A edição do "MasterChef Brasil" exibida pela Band na noite da última terça-feira (25) foi marcada por um momento de forte emoção envolvendo Nuri.

Durante a competição, o participante contou aos jurados que o pai, que enfrentava um câncer e havia sido internado, morreu nas últimas semanas. A revelação abalou os demais competidores e a equipe do programa.

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A situação já havia sido mencionada pelo cozinheiro cerca de um mês antes. Na ocasião, Nuri explicou que o pai estava em estado de saúde delicado e que preferiu não contar a ele sobre a internação para evitar que a doença interferisse na participação do filho no reality gastronômico.

Depois de uma das provas, Érick Jacquin percebeu que Nuri estava abatido e perguntou o que havia acontecido.

O competidor então revelou a perda ao chef: "Chefe, é muito difícil pra mim porque meu pai, que eu falei que tava internado algumas semanas atrás, ele faleceu. Então eu continuo de pé, mas é sempre muito difícil". Jacquin respondeu: "Imagino, meus sentimentos".

Em um depoimento gravado nos bastidores, Nuri voltou a falar sobre o período vivido desde a internação do pai e admitiu que tem enfrentado semanas complicadas emocionalmente.

"As última semanas tem sido difíceis e a gente não fica 100%, não tem como ficar 100%", afirmou.

A emoção também tomou conta de outro momento da gravação. Nuri recebeu um abraço de um vencedor de uma temporada anterior do "MasterChef Brasil", que participava da edição como jurado, e não conseguiu conter as lágrimas.