Thais Carla é contratada pela Record e ganha quadro em programa; saiba qual

A trajetória de Thais Carla no combate à obesidade agora ganha um novo capítulo na televisão.
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Aos 34 anos, a influenciadora e dançarina, que reduziu o peso de 200 kg para 88 kg, foi contratada pela Record TV para comandar o quadro "Além do Peso", exibido dentro do programa "Hoje em Dia".
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A atração será apresentada ao longo desta semana, em três episódios, e terá como foco relatos de pessoas que passaram por processos de transformação física e mudança de hábitos.
A estreia de Thais acontece nesta quarta-feira (26). Ao vivo no palco do "Hoje em Dia", ela participará da atração e apresentará uma entrevista realizada por Celso Zucatelli.
Durante a conversa, a influenciadora contará detalhes da própria relação com a obesidade, explicará o que a levou a tomar a decisão de emagrecer e falará sobre as dificuldades enfrentadas durante o processo, incluindo os desafios relacionados à cirurgia bariátrica.
O primeiro episódio também contará a história de Matheus, de 25 anos. Depois de chegar aos 200 kg, ele decidiu mudar a rotina e apostou exclusivamente na combinação de alimentação controlada e atividade física. Com a mudança de hábitos, conseguiu perder metade do peso corporal.
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